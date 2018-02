Paysandu empata com Interporto pela primeira fase da Copa Verde

Para passar de fase, o Papão precisa apenas de uma simples vitória por qualquer placar na segunda disputa entre os times. | Foto: Divulgação

Belém - Pela partida de ida da primeira fase da Copa Verde, Interporto-TO e Paysandu empataram em 0 a 0 na noite desta sexta-feira (9), no Estádio General Sampaio.



A partida, no primeiro tempo, começou intensa entre os times, com ambos buscando o resultado, e com o Papão com mais posse de bola. No andamento do jogo, os times tiveram poucas oportunidades de gols, mas com o time da Curuzu chegando mais ao ataque e maior chance de abrir o marcador.

O Interporto entrou diferente para o segundo tempo e começou a pressionar o Paysandu com duas chances já antes dos dez minutos. Depois disso, o jogo não teve muitas oportunidades de gols para os lados, somente, aos 42 minutos com Moisés duas vezes, porém Papão muito desorganizado em campo.

Próximo jogo das equipes será terça-feira, dia 20, às 19h:30, no Mangueirão, decidindo a vaga para às quartas de final da competição.

Para passar de fase, o Papão precisa apenas de uma simples vitória por qualquer placar na segunda disputa entre os times.

Antes de receber os tocantinenses, os bicolores visitam o Parauapenas, no sábado (17), no Estádio Rosenão, pela sexta rodada do Campeonato Paraense.

Ficha Técnica:

Interporto-TO 0x0 Paysandu

Data: 09/02/2018

Hora: 21h15

Local: Estádio General Sampaio, em Porto Nacional (TO)

Renda e público: não divulgados

Árbitro: Christiano Gayo Nascimento (DF)

Assistentes: Ciro Chaban Junqueira e Lehi Sousa Silva (DF)

Cartões amarelos: Paganelli e Ítalo (I)

Interporto-TO: Carlão; Polegar, Alisson, Paganelli e Ítalo; Iuri (Luiz Henrique), Pasa, Ildemar (Netinho) e Afonso; Jonas e Roni (Antônio Flávio). Técnico: Jadson Oliveira.

Paysandu: Renan Rocha; Maicon Silva, Perema, Diego Ivo e Mateus Müller; Renato Augusto, Nando Carandina e Pedro Carmona (Fábio Matos); Moisés, Cassiano (Peu) e Renan Gorne (Mike). Técnico: Marquinhos Santos.

