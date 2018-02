Neymar decide e PSG supera o Toulouse no Campeonato Francês

Neymar novamente foi decisivo para o Paris Saint-Germain. Neste sábado, mesmo sem contar com alguns titulares, a equipe superou o mando do Toulouse e ganhou por 1 a 0, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Francês. O atacante brasileiro marcou o único gol do duelo e acertou duas bolas na trave.

O resultado deixou o Paris Saint-Germain ainda mais próximo do título da competição. Está com 65 pontos, agora 13 na frente do vice-líder Olympique de Marselha. Já o Toulouse segue com 26, apenas um na frente da zona de rebaixamento.

Com o aguardado duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões marcado para quarta-feira, na Espanha, contra o Real Madrid, o técnico Unai Emery não teve alguns titulares, como Thiago Silva e Cavani. Mas estrelas como Daniel Alves, Neymar, Mbappé e Di María foram escalados para o duelo do Francês.

A equipe, porém, sentiu os desfalques. O Paris Saint-Germain até dominava o duelo e Neymar apresentava boa movimentação, mas era ineficiente e chegava com pouco perigo ao gol adversário.

Neymar é o jogador mais "caçado" do Campeonato Francês | Foto: Divulgação PSG

A primeira boa chance veio aos quatro minutos, quando Neymar cruzou rasteiro e Kimpembé finalizou para boa defesa de Lafont. Aos 25, depois do Toulouse assustar em esparsos contra-ataques, Mbappé fez boa jogada e chutou cruzado para outra defesa do jovem goleiro de 19 anos.

A pressão aumentou ainda mais nos minutos finais do primeiro tempo. Primeiro, aos 42, Neymar recebeu belo passe de letra de Mbappé e finalizou com perigo, por cima. E, pouco depois, Di María cobrou escanteio e quase fez gol olímpico - acertou o travessão.

E, no segundo tempo, Neymar novamente decidiu para o PSG. Aos 22 depois de assustar em chute cruzado e em boa cobrança de falta, o atacante brasileiro recebeu lançamento de Di María, matou no peito e driblou o marcador. Se o chute saiu mascado, a bola desviou na defesa e balançou as redes. Foi o 19º gol dele, apenas dois atrás de Cavani, o artilheiro do campeonato.

Neymar ainda teve boas chances para ampliar. E, nas duas, em chutes cruzados, o segundo deles de fora da área, ele acertou a trave. Ainda assim, o PSG segurou o resultado e confirmou a tranquila vitória.

