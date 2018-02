Neymar vê o duelo contra o Real Madrid como o "confronto mais difícil"

Manaus - Depois de marcar na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Toulouse por 1 a 0, no último sábado, Neymar voltou as atenções para o duelo contra o Real Madrid, nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O brasileiro sabe da pressão que existe em cima desta partida, afinal de contas a sua contratação, a mais cara da história do futebol, foi realizada com o intuito de finalmente o clube francês erguer a taça do principal torneio europeu. Foram 222 milhões de euros pagos ao Barcelona (cerca de R$ 812 milhões) em agosto do ano passado.

Leia também: Neymar decide e PSG supera o Toulouse no Campeonato Francês

O retorno financeiro precisa ser dado em campo e o duelo contra o Real Madrid é a primeira grande oportunidade para Neymar justificar a sua contratação. "Penso que serão confrontos muito difíceis. Os mais difíceis até agora. Mas estaremos bem preparados", disse o craque brasileiro à TV do Paris Saint-Germain.

O técnico do clube de Paris, Unai Emery, ainda não deu pistas do time que mandará a campo nesta quarta-feira. A principal dúvida é a presença do centroavante uruguaio Cavani, que desfalcou a equipe na última rodada por conta de dores no quadril. Se ele não jogar, o argentino Di Maria segue como titular ao lado de Neymar e Mbappé.

"Aqui, todos os jogadores têm muitas qualidades. Temos uma equipe forte, com um elenco completo. Sabemos que temos potencial para realizar uma ótima campanha na Liga dos Campeões. Esperamos passar de fase", finalizou Neymar.

Real Madrid

Cristiano Ronaldo concedeu entrevista após o treino do Real Madrid desta segunda-feira e falou sobre a expectativa para o principal confronto da temporada. Apesar de a equipe ainda não ter deslanchado na temporada, o jogador tratou de manter a confiança no discurso a dois dias do duelo contra o Paris Saint-Germain.

"Esse é um daqueles jogos que podem marcar uma temporada inteira Vamos enfrentar uma grande equipe, com excelentes jogadores e que respeitamos muito. Mas temos um grupo muito forte, unido e com muita experiência nesta competição", disse o português.

O Real Madrid vem de goleada por 5 a 2 sobre a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol, com direito a atuação de gala do atacante português. Cristiano Ronaldo marcou três vezes e comandou a vitória no estádio Santiago Bernabéu. "Busco sempre estar no melhor nível e às vezes as coisas não saem como nós gostaríamos. Mas a experiência tem me ensinado que há que seguir trabalhando duro para alcançar nossos objetivos", prosseguiu.

Apesar de o ataque ter funcionado, o técnico francês Zinedine Zidane deve colocar o setor ofensivo mais experiente em campo com a entrada do galês Gareth Bale na vaga de Asensio. O volante brasileiro Casemiro, que ficou no banco de reservas na última rodada, também deve retomar um lugar entre os titulares.

A tendência é que o time madrilenho entre em campo com Keylor Navas; Nacho Fernadéz, Raphael Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Luka Modric e Toni Kroos; Gareth Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

Leia mais:

'Caçula do Carnaval' Vila da Barra é a vice-campeã do Carnaval 2018

Exaltando professores, Reino Unido da Liberdade é campeã em 2018

Corpo em decomposição é encontrado em ramal na rodovia AM-010