Em pleno carnaval, Fluminense apresenta dois reforços para a temporada

Manaus - Em plena segunda-feira de Carnaval, o dia foi de trabalho e agitação no Fluminense. Além do treinamento comandado pelo técnico Abel Braga no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, o clube apresentou dois reforços para a temporada: o goleiro Rodolfo, que estava no Oeste-SP, e do lateral-direito Léo, que disputou a última temporada pelo Coritiba.

Os dois jogadores, que assinaram contrato por empréstimo até o final deste ano, já vinham treinando com o restante do elenco e vestiram oficialmente a camisa do Fluminense nesta segunda-feira. Disposto ser titular em breve, Rodolfo comemorou o fato de defender um grande clube e lembrou das dificuldades ao longo da trajetória no futebol.

Leia também: Fluminense contrata lateral Léo e goleiro Rodolfo, diz presidência

"É uma excelente oportunidade que estou tendo. Depois de tudo que eu passei na minha carreira, tudo que aconteceu, estou conseguindo me reerguer. É uma oportunidade que eu valorizo muito. Estou muito feliz e muito agradecido. Sei da responsabilidade de defender uma equipe tão grande. Por isso vou dar o meu máximo para conseguir a titularidade. São todos ótimos goleiros: o Marcos Felipe, o Júlio César e o De Amores. Vamos brigar dentro de campo por essa posição, quem se sair melhor vai ter a torcida dos outros", disse Rodolfo, que tem 26 anos.

Já Léo se colocou à disposição de Abel Braga. O jogador não participou da pré-temporada, mas vem se empenhando nos treinamentos para ter condições de jogo o mais rápido possível. Ele não escondeu a ansiedade para entrar em campo. "Mais um grande clube que vou defender na minha carreira, isso me deixa muito grato. É um clube que passa por uma reestruturação, mas sem deixar de ter muita visibilidade. Vou fazer de tudo para ajudar o time a alcançar os objetivos", afirmou.

O elenco tricolor voltou ao trabalho nesta segunda-feira de olho na partida contra o Salgueiro, de Pernambuco, nesta quinta, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem vencer avança e em caso de empate a decisão será nos pênaltis.

