Manaus FC empata com Remo em Belém e avança na Copa Verde 2018

O elenco e a comissão técnica retornam à capital amazonense nesta quinta-feira (15) | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

Belém - O Manaus FC renova de vez a esperança do futebol amazonense. Jogando em Belém do Pará, o Gavião do Norte empatou por 1 a 1 com o Clube do Remo na noite desta quarta-feira (14) e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa Verde 2018. Na ida, na Arena da Amazônia, o representante do Amazonas venceu o adversário por 2 a 0.

O jogo, como era de se esperar, foi dramático. Em campo, o técnico Wladimir Araújo conseguiu repetir o padrão de jogo que colocou sua equipe na vitrine nacional. A arbitragem tentou complicar, mas o goleiro Milton, substituto de Jonathan, virou herói ao defender uma cobrança de pênalti de Isac aos 40 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, Wander substituiu Cleitinho. E num contra-ataque mortal ele fez o tão sonhado gol qualificado ao tocar por cima do goleiro Vinícius. O Leão empatou aos 33 minutos, com o zagueiro Mimica. O árbitro Paulo Henrique de Melo (MS), que tinha “amarelado” o Manaus FC no primeiro tempo, expulsou o lateral-esquerdo Negueba. No entanto, a raça do Gavião do Norte prevaleceu e o time fez história em pleno Mangueirão.

Na segunda fase da Copa Verde 2018, o Manaus FC enfrentará o vencedor do confronto entre Rio Branco-AC e São Raimundo-RR. No primeiro jogo, o time do Acre venceu por 2 a 1, atuando em Boa Vista. A volta está marcada para o dia 21, em Rio Branco.

O Manaus FC garantiu a classificação para a segunda fase da Copa Verde 2018 | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

Retorno glorioso

O elenco e a comissão técnica retornam à capital amazonense nesta quinta-feira, 15, em vôos separados da Gol Linhas Aéreas, com chegadas previstas para 8h30, 8h40, 10h45 e 11h.

O Manaus FC volta a campo no próximo sábado, 17, às 15h, contra o Princesa do Solimões, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense 2018.

Ficha técnica

Remo: Vinícius, Levy, Bruno Maia, Mimima e Esquerdinha; Felipe Recife, Fernandes, Jefferson Recife (Adenilson) e Jayme; Felipe Marques e Isac (Elielton). Técnico Ney da Mata

Manaus FC: Milton, Tiago Granja, Deurick, Paulão e Negueba; Panda, Juninho, Cletinho (Wander) e Hamilton (Zadda); Rossini e Nena (Marcus Vinícius). Técnico: Wladimir Araújo

Arbitragem: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS), Marcos dos Santos Brito (MS) e Ruy Cesar Lavarda Ferreira (MS).

