Yago Pikachu celebra fase artilheira no Vasco e admite: "Deixo espaços

Manaus - Yago Pikachu é a grande sensação do Vasco neste início de ano. O lateral-direito reconquistou a titularidade após a saída de Madson para o Grêmio e tem recompensado o técnico Zé Ricardo com gols. São quatro em seis partidas na temporada até o momento, sendo que na Copa Libertadores marcou três vezes em três jogos, incluindo a goleada por 4 a 0 sobre o Jorge Wilstermann, na última quarta-feira, na última fase preliminar do torneio.

Curiosamente, o melhor momento ofensivo de Yago Pikachu pelo Vasco está acontecendo justamente quando o jogador recuou em campo. Se em 2016 e 2017 foi mais escalado como meia e até ponta, este ano retornou à posição de origem, na lateral direita E ele tem uma explicação para esta evolução.

"Acredito muito que por ter voltado para a lateral direita, tem o elemento surpresa. Quando você fica mais próximo ao gol, é muito mais marcado. Traz a marcação para você do zagueiro, do volante. Na lateral, você acaba sendo elemento surpresa, dificilmente um atacante acompanha até o fim. Então, espero continuar trabalhando para as oportunidades aparecerem", considerou, em entrevista ao SporTV.

Yago Pikachu sempre foi visto como um jogador ofensivo demais para atuar como lateral-direito e, por isso, teve menos chances na posição no Vasco. O próprio jogador admitiu deficiências defensivas, mas garantiu estar trabalhando para resolvê-las. "Eu tenho minha autocrítica. Minha característica é ofensiva. Querendo ou não, acabo deixando alguns espaços atrás, mas tenho focado nisso e trabalhado mais nesta área durante os treinos", afirmou.

