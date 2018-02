Com passagem por Suécia e México, Michel é o novo reforço do Nacional

Manaus - O meia Michel Chaves, de 28 anos, é o mais novo reforço do Nacional na temporada deste ano, para o Campeonato Amazonense e Brasileiro da Série D. O carioca iniciou na base do São Cristovão, depois foi jogar pelo Madureira, Bangu, Cabofriense, Macaé, Novo Hamburgo, e ainda no futebol sueco e mexicano.

Já na preparação do elenco azulino, no Centro de Treinamento (CT) Barbosa Filho, Zona Leste da cidade, Michel disse que a chance de jogar no futebol amazonense surgiu de um contato com seu empresário. Para ele, é uma oportunidade muito boa defender o Nacional na temporada.

“Sei que o Nacional é uma equipe grande no Estado do Amazonas. Tem mais títulos conquistados e já passou grandes jogadores no clube. Encontrei uma equipe bem focada, o treinador que passa tranquilidade para os jogadores. Me adaptei ao time e fui recebido muito bem”, disse.

Último colocado no grupo A, com apenas dois pontos, no Campeonato Amazonense, o meia já tem ciência do clima do clube na competição. Para ele, isso já se tornou algo normal, pois já passou por outros times, onde a cobrança por resultados sempre foi muito grande.

“Cobrança tem em todo lugar, pois já passei em grandes times do Brasil e fora do país. Já estou acostumado com tudo isso, e estou preparado para o que vier a acontecer. O torcedor e a diretoria podem esperar de mim bastante garra e determinação. Vou entrar em campo para tentar ganhar todos os jogos”, finalizou.

