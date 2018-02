Projeto 'Sejel Ativa' será lançado neste domingo (18), na Ponta Negra

Aos domingos, a Ponta Negra recebe pessoas de todos os lugares de Manaus | Foto: Divulgação/Sejel

Manaus - Com o objetivo de incentivar a população à prática de exercícios físicos e de esportes, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) lança neste domingo (18), na praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, o “Sejel Ativa”. O projeto, que oferecerá aulas de ritmo e funcional, ocorre entre 7h e 12h, na faixa liberada e é aberto ao público, totalmente gratuito. A ação contará ainda com um ponto de hidratação para os participantes.

De acordo com a secretária da Sejel, Janaina Chagas, a princípio o projeto será realizado todos os domingos na Ponta Negra, mas a ideia é que depois ele também aconteça simultaneamente em outras zonas da capital amazonense.

“O objetivo do Governo do Amazonas e da Sejel é oferecer atividades físicas comandadas por profissionais de educação física para a população de forma gratuita. Aos domingos, a Ponta Negra recebe pessoas de todos os lugares de Manaus, que buscam saúde, qualidade de vida, além de lazer. E é isso que vamos proporcionar com o funcional e as aulas de ritmos a quem frequenta a Ponta Negra, mas a ideia é levar o ‘Sejel Ativa’ para todas as zonas da cidade”, comentou a secretária Janaina Chagas.

De acordo com Taner Teixeira, coordenador de eventos da Sejel, a pretensão do Governo do Amazonas é abranger todos os espaços da cidade e garantir que o esporte e o lazer possam ser, de fato, levados à população. “Mais do que estimular e promover a saúde para todas as idades queremos levar alegria e qualidade de vida por meio de exercícios físicos e práticas esportivas. Iremos proporcionar à comunidade, alternativas saudáveis de esporte e lazer, de modo que ela possa realmente encontrar em nossas ações motivos para sair de casa e fazer parte dessas atividades”, destacou.

Dentre as atividades oferecidas estarão aulas de como andar de bike e patins, tênis de mesa, luta recreativa e um aulão de ritmos. Além disso, o Centro de Treinamento e Alto Rendimento da Amazônia (CTARA) estará fazendo atendimento médico à população, com serviços de aferimento de pressão e avaliação física.

“Aproveito para convidar a toda a população a se fazer presente neste domingo, no lançamento do “Sejel Ativa”, a partir das 7h. E afirmo que teremos ainda espaço para a garotada jogar tênis de mesa e praticar Slackline”, pontuou Janaina Chagas.

