Manaus Open de Karatê será realizado neste sábado (17) no Cassam

Manaus- Neste sábado (17) Manaus será palco do 1º evento de karatê do ano, o Manaus Open de Karatê. O evento vai ser realizado no Clube do Cassam, localizado na rua Eirunepé, bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus. As disputas terão início às 10h30 e têm como objetivo selecionar caratecas para a seleção estadual de 2018.

As competições iniciarão com as categorias de base sub 08, sub 10, sub 12 e sub 14. Logo em seguida, caratecas das categorias júnior, sênior e master entrarão no tatame para disputar uma vaga.

Segundo o presidente da Federação Amazonense de karatê, Washington Melo, aproximadamente, 120 atletas participarão do evento. Além da classificação para a seleção estadual, haverá ainda a classificação de atletas para o Gymnasiade 2018, uma seletiva que define os atletas a nível nacional.

De acordo Washington, somente atletas nascidos em 2001, 2002 e 2003 poderão participar. O presidente revela ainda que os caratecas escolhidos terão todos os gastos patrocinados pelo Ministério dos Esportes.

"Os atletas que se classificarem agora vão para outra seletiva a nível nacional no inicio de março e os escolhidos também participarão do Mundial, em Marrocos", explicou o presidente.

Para ele o Amazonas tem obtidos bons resultados ultimamente na modalidade. Ele ressalta que o estado tem se destacado bastante, e que em dois anos 6 atletas do Amazonas foram para a Seleção Brasileira de Karatê.

"O karatê virou uma modalidade olímpica faz pouco tempo e isso deu um gás a mais para quem já pratica e ou pensa em praticar a modalidade. Nomes como Tiago Vilaça e Ryan Christian vindos do município de Borba já participaram de mundiais na Espanha, por exemplo, isso é uma felicidade para nós", orgulha-se.

O Manaus Open de Karatê já acontece há 9 anos e como de costume será aberto ao público.





