Corrida da Paz Mundial no Amazonas será realizada na Ponta Negra

Manaus - O Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM) e a Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB) realizarão neste domingo (18), a “Corrida da Paz”. O evento, que acontece desde 2006, tem como objetivo promover a Paz e a integração dos povos, utilizando as Forças Armadas e o esporte.

Em Manaus, a concentração está prevista para às 8h30, no campo de parada do Comando Militar da Amazônia (CMA), situado na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, Zona Oeste. A largada será às 9h e o percurso é de, aproximadamente, 5 km, não precisando de inscrição. Será utilizado áreas internas do complexo do CMA, e a chegada será no 2º Grupamento de Engenharia.

Mais informações podem ser obtidas por meio do número (92) 3659-1152.





