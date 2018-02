Ex-mengão, Ronaldo Angelim participa de lançamento em Manaus

Manaus - O ex-jogador do Flamengo, o zagueiro Ronaldo Angelim, foi o convidado especial para o coquetel de lançamento do Consulado Flajorge, na noite desta sexta-feira (16), localizado na rua Raimundo Moraes, bairro São Jorge, Zona Oeste da cidade.



A partir deste ano, a Flajorge, passar a ser chamado de Consulado, ou seja, é a continuação de um projeto chamado Embaixadas lançado em 2008, responsável por diversas ações e campanhas para fortalecer o clube em diversas regiões do Brasil e do mundo.

Com a criação dos Consulados Rubro-Negros se cria um novo nível de relacionamento entre o clube e grupos de torcedores que se formam e querem representar o Flamengo em diversas regiões do país.

Assediado pelos torcedores, o ex-zagueiro, que durante seis anos defendeu o time Rubro-Negro, disse ter ficado emocionado pelo convite. Para ele, sempre é uma satisfação participar dos eventos realizados pela torcida em todo país, quando é inaugurado um novo consulado.

Ex-jogador do Flamengo Ronaldo Angelim | Foto: Márcio Melo

“Primeiro fico feliz em receber o convite de participar da inauguração e as vezes tem consulado já inaugurado, mas nós vamos participar. Os torcedores se organizam e levam nós ex-jogadores para prestigiar. A torcida do Flamengo é muito grande, gosta de seus ídolos. Procuro ir em todos os consulados onde sou chamado para fazer a festa junto com a torcida”, disse.

O vice-presidente da Flajorge e agora presidente do Consulado, Jenner Djavan, destacou a importância do reconhecimento da associação, com apenas 10 anos de fundação se transformar agora em uma entidade reconhecida pelo Flamengo.

“A ideia é estreitar os laços, que o Flamengo fique mais forte e conquiste títulos. O Angelim é uma pessoa especial, autor do título do Brasileiro de 2009, depois de 17 anos. A ideia é angariar novos sócios-torcedores, enfim, aquele torcedor que não está vinculado a nenhum consulado pode nos procurar nas redes sociais, que vai ser tornar um sócio torcedor da Flajorge. Ele vai participar de todos os eventos e promoções que a FlaJorge vai participar durante esse ano”, explicou.

Banda

Neste sábado (17), será realizado a 9ª edição da Banda de Carnaval do Flajorge, a partir das 15h. O evento marca a comemoração de 10 anos de criação da Torcida Organizada do Flamengo, além da inauguração do Consulado, com a presença do ex-jogador Ronaldo Angelim.





