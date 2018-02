Em Cariacica, Flamengo luta pelo seu primeiro título de 2018

Rio de Janeiro - O primeiro turno do esvaziado Campeonato Carioca será decidido neste domingo (18) fora do Estado do Rio de Janeiro e sem um grande clássico. Boavista e Flamengo decidem a Taça Guanabara a partir das 17h (15h, horário de Manaus), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, com todo o favoritismo para o time rubro-negro, que tem o elenco mais forte e está invicto na temporada.



No Flamengo, o técnico Paulo Cesar Carpegiani preferiu ser diplomático e usou termos como "um jogo difícil" e de "futebol nivelado", em uma tentativa de diminuir um pouco a pressão sobre o elenco rubro-negro.

"O futebol está muito nivelado. Sou oriundo do futebol gaúcho, onde o esporte é mais forte e até competitivo. Aqui (Rio de Janeiro) é mais jogado e não é novidade que tenhamos a possibilidade de decidir a Taça Guanabara com o Boavista", considerou o técnico. "Se o Boavista chegou, é porque tem qualidade. Vai ser um jogo muito difícil".

O meia Diego, por sua vez, não se fez de rogado. "Sabemos que a obrigação é nossa e é dentro de campo que as coisas acontecem. Estamos preparados para assumir a responsabilidade", disse o jogador na última atividade no Rio antes da partida. O Flamengo vai atuar praticamente com força máxima, com exceção do zagueiro Juan, que reclamou de dores nas costas e sequer viajou com o restante do elenco para Cariacica. Rhodolfo vai ficar com a sua vaga e formará dupla de zaga com Rever.

Apesar de ser dono da melhor campanha do Estadual, com cinco vitórias e um empate nos seis jogos disputados até aqui, o Flamengo jogará como "visitante" e não terá nenhuma vantagem na decisão. Isso porque o mando de campo no esdrúxulo regulamento do Campeonato Carioca foi decidido em sorteio - vencido pelo Boavista. Foi por causa disso que o jogo que decide o primeiro turno do Estadual vai ser decidido em outro Estado. O Boavista adquiriu o direito de escolher o local da partida e optou por levar a partida para Cariacica.

"É um campo neutro para os dois. Alguns que já jogaram lá dizem que o gramado é excelente. Os dois vão sentir dificuldade", disse Carpegiani. Mesmo assim, o time rubro-negro deverá se sentir em casa, já que terá praticamente toda a torcida a seu favor.

Caso haja empate no tempo normal, o campeão da Taça Guanabara será conhecido após disputa de pênaltis. Quem levar o troféu garantirá uma das vagas no quadrangular final do Campeonato Carioca.

