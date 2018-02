FAF libera tabela da fase final do 1º turno, mas jogos dependem do TJD

Manaus - O departamento de futebol profissional da FAF divulgou, na tarde desta segunda-feira (19), a tabela das quartas de final, semifinais e final da Série A do Campeonato Amazonense. Os dois jogos do primeiro turno acontecem na próxima quinta-feira (22), sendo um na capital amazonense e outro no interior do Estado.

Em virtude do efeito suspensivo do Fast Clube, anulando a decisão da 3ª Comissão Disciplinar, do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/AM), sobre a perda de três pontos, dois mandos de campo e multa de R$ 1 mil, a tabela foi elaborada. Porém, os jogos dependem do julgamento do Fast, que ocorrerá na quarta-feira (21), na sede do tribunal.

Pela composição da tabela, na quinta-feira, a partir das 20h, jogam Manaus ou Rio Negro contra o Nacional na Arena da Amazônia. Na outra partida, mas em Manacapuru (a 68 km da capital), será entre Princesa diante do Rio Negro ou Fast Clube, no Estádio Gilberto Mestrinho, o "Gilbertão".

Classificação

Finalizado a fase classificatória do primeiro turno, do Campeonato Amazonense da Série A, no final de semana, as equipes classificadas no grupo A são: Penarol, Princesa e Nacional, em primeiro, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Invicto, o Leão da Velha Serpa realizou a melhor campanha do estadual, com 10 pontos conquistados.

Já no grupo B mostrou um equilíbrio maior, com pouca diferença de pontos entre os três colocados na tabela. A distância ficou apenas em um ponto entre cada equipe, sendo Fast em primeiro com seis pontos, o Manaus em segundo com cinco e o Rio Negro em terceiro com quatro pontos.

