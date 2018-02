Policial amazonense é vice-campeão nacional de Wrestling

Tasso acumula diversos troféus e medalhas que conquistou em competições nacionais | Foto: Divulgação

O tenente Tasso Alves da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) participou, no último sábado (17), do Campeonato Brasileiro de Wrestling 2018, na Cidade de Rio de Janeiro/RJ. O policial amazonense competiu na divisão de peso até 86 kg e consagrou-se vice-campeão da categoria. Com a sua colocação, o policial ajudou a seleção amazonense a garantir o terceiro lugar na classificação geral do torneio.

No dia 3 deste mês, o atleta já havia se tornado campeão da mesma categoria (até 86 kg) no Campeonato Estadual Paraibano. De acordo com o atleta, representante da Polícia Militar do Amazonas, seu bom rendimento se deve ao trabalho, dedicação e empenho realizado nos treinos diários. Tasso Alves é 1º tenente da PMAM e atleta profissional da modalidade Wrestling. Em seu currículo, ele acumula diversos troféus e medalhas que conquistou em competições nacionais, se tornando referência no esporte local.Sobre o esporte.

Wrestling é uma palavra inglesa, que possui um significado semelhante a "luta livre", na língua portuguesa. É caracterizada como sendo um estilo de luta livre americana. É um esporte de combate com golpes de grande plasticidade, uso de muita força e técnicas velozes.

Os atletas são extremamente bem preparados fisicamente para aguentar um ritmo intenso de combate. A modalidade é dividida em dois estilos: Greco romano, somente masculino, e o Livre, masculino e feminino.

A luta se desenrola em uma melhor de três rounds de 2 minutos cada, e o objetivo principal é dominar o adversário de costas no chão, o chamado “touch”. Além do encostamento são contadas outras pontuações, como: derrubar ( 3 a 5 pontos), tirar o adversário do círculo (1 ponto), pegar as costas do adversário (1 ponto), expor, sem chegar a encostar totalmente, as costas do adversário ao solo (2 pontos).

