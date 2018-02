Jefferson desfalca treino e vira dúvida no Bota para jogo de quinta

Manaus - Logo em sua estreia, o técnico Alberto Valentim pode ter uma importante baixa para escalar o Botafogo. O goleiro Jefferson ficou de fora da atividade da equipe nesta terça-feira e se tornou dúvida para o confronto de quinta diante do Nova Iguaçu, no Guilite Coutinho, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Jefferson reclamou de dores no pé esquerdo e realizou apenas tratamento na parte interna do Engenhão. Titular do Botafogo ao longo de todo este início de temporada, o experiente goleiro de 35 anos dará lugar a Gatito Fernández na quinta-feira se não se recuperar.

Leia também: Carli afirma que Botafogo é responsável por queda de técnico

Se Jefferson é dúvida, o Botafogo tem dois desfalques confirmados para encarar o Nova Iguaçu. O volante Matheus Fernandes e o meia Renatinho sofreram lesões no dedão do pé, não treinaram e estão fora da partida. Por outro lado, o recém-contratado Moisés, lateral-esquerdo que chegou do Corinthians, trabalhou normalmente e deve estrear em breve.

Valentim não indicou a equipe que vai encarar o Nova Iguaçu, mas o atacante Kieza explanou seu otimismo para ganhar a vaga de Brenner. Depois de marcar na derrota para o Flamengo, pelas semifinais da Taça Guanabara, o jogador se mostrou empolgado e elogiou o trabalho do novo treinador.

"Espero que seja titular. Vou ficar muito feliz de entrar jogando pela primeira vez, mas a gente não sabe ainda", comentou "A concorrência com o Brenner é muito sadia, é um menino maravilhoso que estou conhecendo no dia a dia. Espero que possa jogar o melhor."

Leia mais:

Mauazinho recebe operação 'Barão de Mauá'

'Chefão do Tráfico' vendia drogas em estacionamento de hospital no AM

Após 'bebedeira', homem é preso ao esfaquear amigo no Parque Dez