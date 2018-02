Manaus e Nacional já conhecem seus adversários na Série D

Manaus - Manaus FC e Nacional já conhecem seus adversários no Campeonato Brasileiro da Série D deste ano. O atual campeão amazonense, o Gavião do Norte caiu no grupo A1, ao lado de Rio Branco-AC, Macapá-AP e Baré-RR. Já o Leão da Vila Municipal ficou no grupo A3, com São Raimundo-PA, Real Desportivo-RO e São Raimundo-RR.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta terça-feira (20), a tabela básica da primeira fase, com início nos dias 21 e 22 de abril. A fase final deve ocorrer entre 29 de julho e 5 de agosto. Na primeira fase, as 68 equipes foram divididas em 17 grupos, com quatro integrantes cada, passando os dois melhores para próxima etapa.

Daí em diante, os times se enfrentam no tradicional mata-mata, com jogos de ida e volta. No total, serão seis fases até que se conheça o grande campeão da Série D e os quatro que vão compor a Série C em 2019.

Pela tabela divulgada da CBF, o Manaus estreia entre os dias 21 ou 22 de abril fora de casa. O Gavião enfrentará o Baré-RR, em seu primeiro compromisso na Série D. Já o Nacional realiza seu primeiro jogo em casa. O Leão da Vila Municipal encara o São Raimundo-RR.

O presidente do Manaus FC, Giovanni Alves, afirmou que o grupo não é muito fácil, pelo contrário, considera bastante difícil. Para ele, para se classificar é preciso jogar muito e acreditar no potencial do grupo na competição.

“Na minha opinião, não tem mais adversário fácil. Nós temos o Baré de Roraima, tem o time do Rio Branco, que é experiente e sempre monta um bom plantel, além do Macapá. Nós tivemos na pré-temporada, o Baré que veio aqui e empatou conosco. Na minha opinião vai ser uma Série D bem disputada. Não vai ter jogo fácil para ninguém”, alertou, mas apontou o representante do Acre, no grupo, o mais complicado e favorito.

“Sem sombra de dúvidas, o Rio Branco será o adversário mais difícil. Eles já disputaram um Brasileiro da Série C, têm uma diretoria muito experiente. Os caras de lá estão acostumados, têm excelentes jogadores e estamos na véspera de fazer dois jogos na Copa Verde com eles. Vamos encontrar muitas dificuldades com Rio Branco”, disse.

O diretor de futebol do Nacional, Maurílio de Menezes Aguiar, não pensa diferente em relação ao grupo do Naça na Série D. Para ele, as equipes regionalizadas sempre causam dificuldades em campo, principalmente pelas condições das praças esportivas.

“Normalmente, a primeira fase da Série D é bem regionalizada. Nós já esperávamos clubes de Boa Vista, Santarém e do Acre. São clubes da região com características regionais que conhecemos, mas - dependendo do estádio onde irá acontecer o jogo - pode ser uma vantagem para o time da casa. Em regra geral, o grupo é equilibrado na primeira fase”, finalizou, mas ressaltou o representante do futebol paraense como o mais difícil no grupo.

“Temos as melhores informações do São Raimundo de Santarém Já fez um bom papel nas competições nacionais que participou e sempre está disputando no cenário nacional. Acredito existir um equilibro, sendo assim, é possível sonhar com a classificação”, justificou.

