Campeonato AM de Luta Olímpica será neste sábado na Vila Olímpica

Manaus - A Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Olímpica (FALLE) realizará, neste sábado (24), o Campeonato Amazonense de Luta Olímpica Cadete e Junior, a partir das 10h30, na Vila Olímpica de Manaus, Bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

O Campeonato Amazonense de Wrestling é o evento que abre o calendário deste ano da FALLE que, além de premiar os campeões com medalhas, vai levar os melhores atletas para compor a seleção amazonense Cadete e Junior da modalidade para as disputas nacionais das respectivas categorias.

As inscrições para atletas interessados em participar do evento estão abertas até esta quinta-feira, dia 22. O atleta deve enviar seus dados pessoais para o e-mail waldeciluta@yahoo.com.br e fazer contato pelo telefone 99313-6614 do presidente da FALLE, Waldeci Silva, realizar o pagamento da inscrição no valor de R$ 50 e mais R$ 15 da carteirinha.

Segundo o presidente da FALLE, o Amazonas está entre os três melhores estados brasileiros na modalidade, o que faz com que muitos olhos estejam voltados para os atletas daqui. “Neste amazonense, os atletas selecionados vão dar o melhor de si, pois as disputas nacionais também são seletivas para formar a seleção brasileira. Nossos atletas de 15 a 17 anos e de 18 a 20 são os melhores e mais cobiçados”, explicou Waldeci.

Ainda segundo ele, atletas de alguns municípios das regiões metropolitanas de Manaus vão competir, o que configura a demonstração de um nível técnico ainda maior. “Será um evento com atletas de grande qualidade e excelente índice técnico. Atletas de Presidente Figueiredo, Atalaia do Norte, Benjamim Constant e Itacoatiara também virão lutar e adicionar ao evento mais rivalidade nas disputas e exibição de um alto nível técnico. Todos estão bastante empolgados, pois querem a vaga na seleção amazonense e, lógico, concorrer uma vaga na seleção brasileira”, completou Waldeci Silva.

