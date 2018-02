Clubes vivem a expectativa da fase final do 1º turno do Amazonense

Manaus - Na reta final do primeiro turno do Campeonato Amazonense da Série A, as equipes vivem a expectativa dos jogos decisivos para conseguir uma vaga na grande decisão, já garantindo a vaga na final do competição ou até mesmo se vencer o segundo turno, automaticamente se consagra o grande campeão estadual.

Para o treinador do Manaus, Wladimir Araújo, as quartas de final do primeiro é decisivo para o clube, pois define a vaga na semifinal da competição. Para ele, a partir de agora tudo fica muito difícil, independentemente do adversário, mas a confiança do grupo é grande para continuar com uma boa trajetória na competição.

“Estamos preparados, sabemos que será um jogo importante pelas quartas de final, estamos preparados para fazer uma grande partida, contar com o torcedor que nos apoia, com isso, conseguir nossa passagem para final, que é nosso objetivo. A equipe está pronta e motivada, não temos o Hamilton que está suspenso, mas o Wander entra no seu lugar e os demais são a mesma equipe que vêm jogando”, concluiu.

O meia Fininho vem sendo um dos principais jogadores do Nacional nos últimos jogos. Para ele, agora não tem mais moleza e o momento é de decisão, mas acima de tudo confiante na classificação.

“Nosso grupo ficou feliz pela evolução que estamos tendo, em função das últimas duas partidas. Nosso time vem crescendo muito, acredito que seja o melhor momento na competição. Está chegando os grandes jogos decisivos, mas temos ciência de que não ganhamos nada, precisamos trabalhar muito no dia a dia, procurar acertar cada vez mais, porque vamos enfrentar as melhores equipes na reta final”, explicou.





