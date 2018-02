Botafogo vence na estreia de Alberto Valentim

| Foto:

Rio de Janeiro - O Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1, ontem (22), no Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela primeira rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida marcou a estreia do técnico Alberto Valentim à frente do time alvinegro. E, ao menos na estreia, as alterações feitas na equipe surtiram efeito. Após uma semana inteira de trabalho, ele optou por tirar o centroavante Brenner para a entrada de Kieza. E foi deste o primeiro gol da partida.



Aos 17 minutos, o Botafogo marcou o primeiro gol. Ezequiel foi lançado por Marcinho pela direita, evitou a marcação de Lucas e cruzou para Kieza escorar para as redes. Depois do gol, Lucas reclamou bastante de uma falta que teria sido cometida por Ezequiel no lance do gol e acabou advertido com o cartão amarelo.



Com o domínio absoluto da partida, o time dirigido por Alberto Valetim chegou ao segundo gol, aos 27 minutos. Leonardo Valencia cobrou falta com perfeição e colocou no ângulo esquerdo de Jefferson. Foi o primeiro gol marcado pelo chileno com a camisa alvinegra. O time alvinegro ainda teve a estreia do lateral-esquerdo Moisés, que estava no Corinthians.



O jogador, que não conseguiu se firmar na equipe paulista, teve um bom começo no Botafogo. Foi seguro na defesa e chegou bem no ataque. O Nova Iguaçu só criou o primeiro problema para a defesa botafoguense aos 38 numa bomba de Iuri que Gatito Fernandez defendeu com a categoria habitual.



Logo no início do segundo tempo, o Botafogo assustou a defesa do Nova Iguaçu em chute de Kieza que passou perto do gol defendido por Jefferson. Depois, aos 24 minutos, Arnaldo falhou de forma grotesca, ao tentar recuar para Igor Rabello e Dieguinho se aproveitou para invadir a área e tocar na saída de Gatito Fernández.



O Botafogo volta a campo no domingo (25), quando receberá a Cabofriense, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Taça Rio. No mesmo dia, o Nova Iguaçu visitará o Boavista.