‘O importante não é ser craque, mas conquistar títulos’, diz ex-FLA

Manaus -Ele marcou o gol que deu o hexacampeonato brasileiro ao Flamengo em 2009. Ganhou o apelido carinhoso de “Magro de Aço”, quando atuou pelo Fortaleza antes de vestir a camisa rubro-negra. Trata-se do cearense Ronaldo Angelim, 42, que esteve em Manaus na semana passada e bateu um papo para lá de descontraído com a equipe do PÓDIO, para passar a limpo um pouco da sua carreira.

EM TEMPO – Ronaldo Angelim, como surgiu o apelido, em que você ficou conhecido no futebol brasileiro como “Magro de Aço”.

RONALDO ANGELIM –Quando fui jogar no Fortaleza, eu era um jogador que pesava 63 quilos, e o time é conhecido como “Tricolor de Aço”. Eu dava trombada com atacantes fortes e ganhava as jogadas. A torcida começou a me chamar de “Magro de Aço” porque jogava no Fortaleza e como era magro e tinha força, recebi esse apelido. Isso partiu dos torcedores e de um radialista chamado Júlio Soares, que começou a falar na rádio e pegou.

EM TEMPO – Como foi sair da cidade de Porteiras, no interior do Ceará, para jogar futebol profissional?

RONALDO ANGELIM – Quando saí de Porteiras, fui trabalhar em Juazeiro do Norte. Eu entregava pão e cavava poços. Se falar que sonhava em jogar futebol, vou estar mentindo. A oportunidade surgiu. Os caras me viram rachando nos jogos da cidade, mas até os 19 anos nunca tinha colocado uma chuteira nos pés. Um amigo insistiu e fui treinar na base do Icasa. Não queria ir, mas de tanto insistir acabei cedendo, já quase completando 20 anos. O time juvenil do Icasa estava há 20 anos sem ser campeão, e no final conseguimos. Como o time profissional naquele ano não estava legal, resolveram subir cinco garotos da base. No meio deles, estava eu. Daí começou minha história no futebol profissional.

EM TEMPO – Como foi marcar o último gol do Fortaleza no empate com o CRB, dando assim a classificação do clube a elite do futebol brasileiro?

RONALDO ANGELIM– Fiz o segundo gol. Nós jogávamos em casa contra o Avaí. Se perdêssemos de 1 a 0, subia o Avaí, mas se empatássemos a classificação seria nossa. O Brasiliense tinha que ganhar do Bahia em Salvador e acabou vencendo com time reserva. Fiz o gol que deu o acesso ao Fortaleza. Fico feliz por ter feito o gol, foi algo que ficou marcado.

Ele marcou o último gol do Fortaleza no empate com o CRB | Foto: MARCIO MELO





EM TEMPO – Você foi contratado pelo Flamengo em 2006, mas - no ano seguinte - o zagueiro Fábio Luciano começou sua trajetória na equipe. Ele foi o melhor parceiro que você encontrou no Flamengo?

RONALDO ANGELIM–Fui contratado em 2006. Viemos a Manaus para fazer a pré-temporada para jogar a final da Copa do Brasil contra nosso maior rival, o Vasco. Fomos campeões, mas o time não era tão bom. No ano seguinte, iriamos jogar a Libertadores e foi preciso fazer algumas contratações, resultando na vinda do Fábio Luciano. Nós acabamos fazendo uma dupla de zaga excelente. Ele ficou até 2009, até o Estadual. Poderia ter seguido um pouco mais e sido campeão brasileiro. Sem dúvida o Fábio foi o melhor companheiro de zaga com quem joguei.

EM TEMPO – Como foi a passagem em Manaus na pré-temporada do Flamengo, durante 15 dias, em preparação para final com Vasco, pela Copa do Brasil?

RONALDO ANGELIM – Aqui em Manaus tem muitos flamenguistas, naquela época viemos fazer a pré-temporada e o hotel era mais cheio de torcedor do que nos treinos. Quando o time treinava no campo, chegava lá e estava lotado. Foi bom sair do Rio, por causa do oba-oba contra nosso maior rival.

EM TEMPO – Sobre a declaração do Ronaldo Fenômeno, em um programa esportivo ao denominar como “zagueiro ideal”. Qual sua opinião sobre isso?

RONALDO ANGELIM –Cheguei a ver essa frase dele, falando sobre zagueiro ideal, porque, no comentário, eu era um zagueiro que fazia poucas faltas, não era muito rápido, mas tinha bom posicionamento, inteligência para jogar e isso facilitava um pouco. Fico feliz de ter recebido um elogio do jogador do nível do Ronaldo. Quando ele esteve no Flamengo, nós trabalhamos juntos e também enfrentei ele como adversário, mas foi uma pena não ter ficado.

EM TEMPO – Qual sentimento de ter marcado o último gol do título do Flamengo, no Campeonato Brasileiro, na final contra o Grêmio, no Maracanã em 2009?

RONALDO ANGELIM –Primeiro fiquei feliz porque o treinador era o Andrade, ídolo do Flamengo, conquistou vários títulos, sendo um dos maiores campeões de Campeonato Brasileiro. Nós treinávamos muito aquela jogada, e lógico que o Petkovic tentava o gol olímpico. A jogada era passar na frente para atrapalhar o goleiro da melhor maneira possível, mas sempre segurava um pouco porque não é todas que o batedor acerta, e tinha que esperar a bola para ver em que rumo ele iria. Ele cobrou perfeito e acabei acertando uma boa cabeçada para tirar o Flamengo de uma fila de 17 anos sem título brasileiro.

O ex-craque já esteve em Manaus durante partidas importantes | Foto: MARCIO MELO





EM TEMPO – Como foi esse momento de jogar pela última vez com a camisa do Flamengo?

RONALDO ANGELIM -Meu último jogo foi contra o nosso maior rival, o Vasco da Gama, no final foi 2 a 2, em 2011. Foi um momento feliz, porque eles estavam brigando pelo título, mas jogamos “água no chopp” deles. Dessa forma, encerrei a carreira no Flamengo de forma tranquila, sem dar esse gosto ao adversário.

EM TEMPO– Como é ter o nome citado em uma música em homenagem à conquista do hexacampeonato, ao lado de craques históricos do Flamengo?

RA – Fico feliz por isso, de sair do interior do Ceará, chegar em um clube como Flamengo, com a maior torcida do mundo, e conquistar esse reconhecimento. Além disso, por ser torcedor do clube, também só tenho a agradecer. Fico feliz pela homenagem que a torcida fez para mim. Lógico, sabemos que não foi isso tudo, mas acabamos participando da história do Flamengo. O importante não é ser craque, mas conquistar títulos por onde atuar. Graças a Deus, no Fortaleza e Flamengo, os dois clubes que mais atuei, acabei conquistando títulos e consequentemente tenho o carinho do torcedor.

EM TEMPO – Ao longo do seu período no Flamengo, conquistou vários títulos, mas o fato de não ter levantado a taça da Libertadores foi uma grande decepção?

RA – Foi sim. Nós jogamos várias edições da Libertadores naquele período. Fiquei seis anos no Flamengo e jogamos essa competição várias vezes. No ano em que fomos eliminados pelo América-MEX, o elenco era muito forte, foi formado para ganhar a Libertadores, mas fomos eliminados naquele jogo trágico. Se nós nos classificássemos, enfrentaríamos o Santos. E no domingo seguinte, pegamos ele pelo Campeonato Brasileiro e goleamos. O time foi formado para ganhar a Libertadores, mas infelizmente aconteceram muitas coisas que acabaram atrapalhando.

EM TEMPO - Como é pendurar as chuteiras depois de 18 anos atuando como jogador de futebol profissional?

RA – Primeiro eu me preparei para isso. Quando o jogador passa dos 35 anos, já tem que pensar em parar. Me programei junto com minha família e sofri pouco. Tem jogadores que não se preparam e acabam entrando em depressão. Não foi o meu caso porque estava pronto. Sabia a hora que iria parar. Quando saí do Flamengo, foi com a cabeça tranquila. Quando chega nessa idade, já tem que ter os pés no chão.

EM TEMPO – Você está há algum tempo longe dos gramados, mas quais são seus planos dentro do futebol. Pretende seguir a carreira de treinador, gestor ou outra opção no mercado?

RA – Quando parei, decidi que ficaria cinco anos sem fazer nada e tirar um tempo para descansar. Já estou com três anos e vou para o quarto de descanso. Já estou pensando em me programar para exercer alguma função dentro do futebol. Vou começar a fazer alguns cursos, algumas coisas. O importante é que seja dentro do futebol, de treinador, auxiliar, gerente, enfim, coisa desse tipo, até porque temos um conhecimento bom no futebol.

