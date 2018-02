52 atletas participam do 1º Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa

A federação aguarda receber novos inscritos para as próximas etapas da competição | Foto: Divulgação

Manaus - No final de semana, a Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira), localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, foi palco da primeira etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa. Ao todo, 52 atletas foram inscritos.

No sábado pela manhã, foram realizadas as categorias Pré-Mirim (Até 11 anos), Mirim (12 a 13 anos), Infantil masculino e feminino (14 a 15 anos), Juvenil (16 a 18 anos) e classes paralímpicos. À tarde, das 14h às 18h, realizaram-se as categorias Juventude (19 a 21 anos), Sênior (30 a 39 anos), Veterano (A partir de 40 anos), Absolutos Masculino e Feminino (livre).

De acordo com o presidente da Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA), Israel Barreto, o Campeonato Amazonense divide-se em quatro edições e a primeira foi extremamente marcante. “Tivemos um nível altíssimo nas categorias menores e isso é maravilhoso de se ver. Contamos ainda com a presença de mais de 20 atletas inscritos por clubes de Manacapuru e que puderam vir participar conosco dessa competição estadual. Além desses, tivemos representantes locais e, ainda, a categoria paralímpico”, disse.

O evento foi realizado em dois horários e teve o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).



Próximas fases

Aos interessados em participar das próximas etapas da competição, basta atentar para as datas dos próximos desafios que serão nos meses de abril (28 e 29), maio (19 e 20) e agosto (25 e 26), referentes as segunda, terceira e quarta etapas, respectivamente.

