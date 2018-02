Amistoso entre Brasil x México já tem data marcada em Manaus

O time enfrenta o México no próximo dia 25 de março na Arena da Amazônia. | Foto: Divulgação

Manaus - A seleção Brasileira já tem data marcada para desembarcar em Manaus. O time enfrenta o México no próximo dia 25 de março na Arena da Amazônia. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26) na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), juntamente com representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com o Diretor de Competições da CBF, Manoel flores, as vendas dos ingressos começam já na próxima sexta-feira (02/03), e a expectativa é de casa cheia. "Os preços dos ingressos para a partida serão R$ 60,00 (anel inferior), R$ 40,00 (anel superior) e R$ 100,00 (Área VIP especial), em se tratando de valores inteiros. Os ingressos à meia-entrada serão R$ 30,00, R$ 20,00 e R$ 50,00, respectivamente" disse.



Leia também: Vasco perde no 'dia do fico' de Zé Ricardo

"Amanhã (terça-feira) será feita a convocação online dos jogadores para o jogo em questão. É uma fase de preparação onde o foco é Sul-Americano Sub-19, que dá vaga para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas e o mais certo seria começar por um lugar que sempre nos trouxe muita sorte, além do público que sempre nos acolheu de braços abertos e apoiou todos os trabalhos que fizemos neste lugar. Aqui, verdadeiramente nos sentimos em casa”, destacou Manoel Flores.

O presidente da FAF, Dissica Valério, falou sobre a arrecadação dos valores referentes aos ingressos do amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 e de que forma deverá ser a distribuição dos 5% repassados à federação, relativo à renda dos jogos. “Quanto ao montante arrecadado e disponibilizado para a FAF, repassaremos 50% para os clubes profissionais locais como forma de incentivar e ajudar o futebol amazonense. A outra metade será destinada à conclusão de obras da própria Federação, que teve seu departamento de marketing ampliado, bem como melhorias em sua estrutura e a finalização do auditório, para que o trabalho em prol do nosso esporte possa ser cada vez melhor elaborado e em espaços específicos para tal”, afirmou.



Outros jogos



O estádio Arena da Amazônia já recebeu dois amistosos da Seleção sub-23, em 2015, uma partida do time principal, pelas Eliminatórias, em 2016, outra da Seleção feminina, pela Olimpíada do Rio de Janeiro, e mais cinco pelo time feminino. Até agora foram oito vitórias e um empate.



Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

'O importante não é ser craque, mas conquistar títulos', diz ex-FLA

Manchester City atropela o Arsenal e conquista a Copa da Liga Inglesa

De olho na libertadores Corinthians se vê fortalecido apos clássico