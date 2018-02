PSG planeja vender Mbappé por causa de ciúmes de Neymar, diz jornal

| Foto: divulgação

Conforme o jornal espanhol “El País”, Neymar estaria com ciúmes do companheiro francês Mbappé, de 19 anos que poderia ameaçar sua posição na equipe do PSG. O jogador francês ainda não foi contratado oficialmente pelo PSG – está emprestado pelo Monaco até junho, mas tem surpreendido por suas belas atuações.

Segundo a publicação, o brasileiro está preocupado com o número de atletas que ameaçam a sua posição.



O jornal espanhol afirma que Neymar não está mais à vontade para brincar com Mbappé e teme que o jovem de 18 anos possa competir com ele pela Bola de Ouro.

Tal é a sua cautela com Mbappé, que Neymar repetidamente se recusou a passar a bola para o francês buscar chance de marcar – mesmo quando ele está sozinho no gol – e até conseguiu que o lateral-direito Daniel Alves fizesse o mesmo.

Os chefes do PSG estão preocupados com a situação e não querem alienar Neymar, tanto que discutiram a perspectiva de negociar o Mbappé com o Barcelona.

Ainda segundo o “El País”, Mbappé segue ingênuo em toda a extensão do ciúme de Neymar, apesar de repetidamente ser desprezado em campo por seu colega de equipe.





