Lutador de MMA sofre fratura durante combate e imagem repercute

México - O lutador mexicano de MMA Irving Amaya sofreu uma fratura impactante em combate e as imagens causaram grande repercussão nas redes sociais. O fato ocorreu em uma luta contra José Calvo em torneio disputado na Cidade do México, capital do México. O atleta de 22 anos rompeu a tíbia e perônio da perna direita após chutar o adversário. Logo em seguida, ele notou que havia perdido o equilíbrio e caiu no octógono.

A competição aconteceu no dia 17 de fevereiro, no Ginásio Juan De La Barrera, mas as imagens correram o mundo nesta segunda-feira (26). Irving Amaya foi submetido a uma cirurgia no dia 21, quatro dias após a grave lesão. O procedimento durou cerca de três horas, segundo o site mexicano "El RockTagono".

De acordo o médico que operou o lutador, o atleta pode voltar a andar em um mês e praticar alguns exercícios sem impacto em dois meses. A previsão é que em seis meses ele possa voltar a competir.

"Me sinto positivo, me sinto bem e sei que vou me recuperar. Nunca senti que poderia deixar de lutar. Sou tenho uma mente forte e sei que vou me recuperar e que vou voltar a lutar. Não deixarei minhas metas e nem vou abandonar os sonhos que tenho e onde quero chegar. Não vou me render", disse o atleta em um vídeo.

O caso é bem semelhante ao que aconteceu com ao ex-campeão do UFC Anderson Silva, quando ele quebrou a fíbula e a tíbia da perna esquerda ao chutar a canela do norte-americano Chris Weidman. Isso aconteceu no UFC 168, em dezembro de 2013. O lutador só voltou a competir mais de um ano depois da lesão.





