Amazonense de Luta Olímpica define representantes para o Brasileiro

Manaus - Várias disputas emocionantes aconteceram no Campeonato Amazonense de Luta Olímpica 2018 das categorias Cadete e Júnior, que foi realizado neste sábado (24), na Vila Olímpica, localizada na Zona Centro-Oeste. O evento foi organizado pela Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva e Olímpica (Falle) e contou com apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

O campeonato serviu de seletiva para definir quem representará o Estado no Campeonato Brasileiro Cadete 2018, que acontecerá no dia 28 do próximo mês no Rio de Janeiro. É também a última oportunidade dos atletas garantirem vaga na equipe que disputará o Pan-Americano, na Guatemala, e participar da seletiva dos Jogos Olímpicos da Juventude 2018, em Buenos Aires, que é objetivo de muitos lutadores locais.

É o caso do Bryan Lucas, de 17 anos, uma das promessas da luta olímpica brasileira, que foi campeão na categoria até 55 kg livre. “Por ter medalhas internacionais, eu me sentia na obrigação de ser campeão. Agora o foco é o Brasileiro para obter uma vaga no Panamericano e tentar disputar as seletivas dos Jogos Olímpicos da Juventude, esse é o meu principal objetivo”, comentou.

A grande surpresa da competição foi a seleção do município de Benjamin Constant (a 1.116 quilômetros de Manaus), que ficou em terceiro lugar no resultado geral por equipe. “Um bom nível técnico pelo pouco tempo que estão treinando”, afirmou o presidente da Falle, Waldeci Silva.

Ainda segundo o presidente, o Amazonas estará bem representado no Campeonato Brasileiro. “Podemos notar um alto nível técnico dos nossos atletas, acredito que o vamos surpreender no Brasileiro. Isso foi possível com apoio do Governo do Estado e da nossa Secretária Janaína Chagas”, explicou Waldeci.

Resultados por categoria

CADETE LIVRE FEMININO

43KG

1- Katellen do Nascimento (ACL)

2- Taiana Marquez (ATALAYA)

3- Ana Flavia Nunez (CMPM)

46KG

1- Andreia Gomez (BC)

2- Ecilia Souza (BC)

53KG

1- Thalia Nayara (ACL)

2- Layane Miranda (CMPM)

3- Ana Carolina da Silva (CMPM)

57KG

1- Diana Lira (ACL)

2- Luane Marcolini (BC)

61KG

1- Raissa Pimentel (WS)

2- Carolina Castro (CMPM)

3- Rosa Monalisa (ATALAYA)

CADETE LIVRE MASCULINO

5KG

1- Marlesandro da Silva (BC)

2- Ronalde Almeida (BC)

51KG

1- Helton Gama (ACL)

2- Joao Oliveira (GARAGEN)

3- Alexander Araujo (BC)

55KG

1- Bryan Lucas (ACL)

2- Anderson Agulo (BC)

3- Tony Roosevelt (NOVA UNIAO)

60KG

1- Wellintong Gama (ACL)

2- Don Juan (CMPM)

3- Abel Araujo (BC)

65KG

1- Elivaldo costa (WS)

2- Murilo Carvalho (ACL)

3- Luis Eduardo (CMPM)

71KG

1- Ryan Taylor (CMPM)

2- Lucas Guimaraes (CMPM)

3- Enmanuel Carvalho (MTT)

80KG

1- Abrao Santana (MFT)

2- Oscar Raul (ATALAYA)

JUNIOR LIVRE MASCULINO

57KG

1- Jhonatan Gabriel (CMPM)

2- Denilson Montero (CMPM)

3- Caio Douglas (CMPM)

61KG

1- Victor Dantes (ACL)

2- Anderson Silva (WS)

3- Paulo Prata (MFT)

65KG

1- Diogo Lopez (WS)

2- David Silva (CMPM)

3- Elivaldo Costa (WS)

86KG

1- Walter Junior (WS)

2- Elias Gomes (ATALAYA)

RESULTADO GERAL POR EQUIPE

1- Equipe de Amazonas Clube de Luta

2- Equipe de Team WS

3- Equipe de Benjamin Constant





