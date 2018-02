Sejel abre calendário esportivo em lançamento do Amazonas em Movimento

Manaus - Em ação integrada, o programa “Amazonas em Movimento” foi lançado no sábado (24) voltado ao enfrentamento à violência e a criminalidade. O evento ocorreu na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

O programa oferece gratuitamente atividades para toda a família e marca a abertura oficial do calendário esportivo da Sejel na capital amazonense. No primeiro dia da ação, mais de mil pessoas passaram pelas tendas da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.



Para Janaína Chagas, secretária da Sejel, o programa “Amazonas em Movimento” vem para revolucionar a atuação na área social e, no que diz respeito à Sejel, mostrar que o esporte atua como ferramenta de transformação e inclusão social da população.

“Somos um time e, como tal, estaremos lutando juntos para proporcionar à comunidade o acesso ao esporte e ao lazer em sua máxima abrangência. A ideia é que o programa seja desenvolvido todos os fins de semana e em diferentes zonas da cidade, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas”, disse Janaína.

De acordo com o coordenador-geral de eventos da Sejel, Taner Teixeira, o programa abriu o calendário esportivo em Manaus e a secretaria terá atividades em todas as suas áreas.

“Essa ação veio exclusivamente para unir algumas secretarias em prol do bem-estar, lazer, esporte e cultura para a população. Precisamos estimular as práticas saudáveis e proporcionar à população um ambiente em que se sintam acolhidos e confiantes nos serviços que são prestados pelo Governo do Amazonas”, disse.

A aposentada Gleide Vilhena, de 60 anos, é moradora do bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, e recebeu o convite de amigos para participar do programa “Amazonas em Movimento”. Depois de passar por algumas tendas, Gleide disse que a ideia tem tudo para dar certo.

“Acho essa ação maravilhosa, pois muitos bairros não oferecem lazer para a juventude e esses jovens ficam à mercê de coisas ruins como as drogas, que é um dos maiores males na atualidade. Desejo honestamente que cada vez mais bairro sejam alcançados por esse projeto, pois tem tudo para dar certo”, destacou.

Morador do bairro Jorge Teixeira e microempresário no ramo de venda de móveis, Jorge Souza, 53, afirmou que foi ao evento para conhecer o programa, pois afirma que o bairro está carente de ações sociais.

“Bati várias fotos e vou postar em minhas redes sociais. Realmente essa ação veio para ficar e se todos puderem participar seria maravilhoso, porque aqui, de fato, o morador pode aproveitar vários serviços e ter um momento de lazer com a família, de forma segura e saudável”, afirmou.

A autônoma Gabriela de Oliveira, 19, ficou muito surpreendida com o “Amazonas em Movimento”, pois afirmou nunca ter visto uma ação como essa pelo bairro Jorge Teixeira e disse ter gostado do resultado.

“Trouxe minha filha Isabella, de três anos, e ela está encantada com as brincadeiras e jogos esportivos com as outras crianças. Além disso, vi várias atividades que até eu mesma posso fazer como danças, atendimentos de saúde e até mesmo jogos. Gostei muito e estão todos de parabéns”, falou.

Outros serviços

A Sejel contou com o Espaço “Vidativa” e teve uma apresentação muito especial de vários grupos compostos apenas por idosos, com direito a dança e muita animação.

O Centro de Treinamento e Alto Rendimento da Amazônia (Ctara) ofereceu à população avaliações físicas, massagens e aferição de pressão. E como não podia deixar de ser, foram montadas tendas de jogos com atividades recreativas como miniatletismo, minivôlei, minifutsal, área de lutas, dominó, xadrez, tênis de mesa, pebolim, entre outros.

