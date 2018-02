Em sorteio, Antônio Carlos Frutuoso apita a final entre Penarol e Fast

Manaus - Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, de 37 anos, será o árbitro da grande final do primeiro turno, do Campeonato Amazonense da Série A. O sorteio foi realizado na tarde desta segunda-feira (26), na sede do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/AM), conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da cidade. A definição dos apitadores é de responsabilidade da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol (Ceaf).

A decisão da primeira etapa do estadual, será nesta quarta-feira (28), às 16h, entre Penarol e Fast Clube, no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (a 176 km da capital). Os auxiliares do árbitro central, serão Alexsandro Lira de Alexandre, Eliane Nogueira dos Santos e o quarto árbitro, Odson Santos da Silva.

Na outra formação do sorteio, teve a composição do experiente árbitro, Edmar Campos da Encarnação, tendo os auxiliares Uesclei Regison dos Santos e Noélia Chaves da Paixão e ainda o árbitro reserva, Weden Cardoso Gomes.

O árbitro da final, é formado em Educação Física, pela Uninorte em 2008. Participou do curso de arbitragem no mesmo ano, entrando no quadro da Ceaf e em âmbito nacional, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2010.





