Neymar será operado no pé e ficará dois meses afastado dos campos

Paris - Após o domingo de vitória para o Paris Saint-Germain, de 3 a 0, contra o Olympique de Marselha, o atacante brasileiro Neymar vai precisar passar por uma cirurgia para colocar um pino na fissura sofrida no quinto metatarso do pé direito. A recomendação médica é de que ele fique os próximos dois meses sem entrar no campo e a previsão do retorno é somente em maio, um mês antes da Copa do Mundo.

Ainda não está decidido onde será a operação e com qual médico. A cirurgia é semelhante à que o atacante Gabriel Jesus precisou fazer no início do ano passado, logo depois de chegar ao Manchester City, quando também fraturou o quinto metatarso.

O exame de raio-X feito no domingo (25) em Neymar, logo depois da partida pelo Campeonato Francês, diagnosticou que não houve fratura, mas a fissura só foi detectada na noite da última segunda-feira (27), quando Neymar retornou ao hospital.

O craque poderia jogar apenas as últimas três rodadas do Campeonato Francês e, se o PSG se classificar, a segunda partida das semifinais e a decisão da Liga dos Campeões da Europa, marcada para o dia 26.

Desfalque de craque

Com a extensão do problema, o camisa 10 da seleção é desfalque nos últimos dois amistosos antes da Copa, na Rússia. O primeiro é contra os anfitriões do Mundial, em 23 de março, no estádio Luzhniki, palco da abertura e da final do torneio. O segundo teste é diante da Alemanha, no dia 27, no Estádio Olímpico de Berlim. O técnico Tite faz a convocação para os jogos na próxima sexta-feira, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

