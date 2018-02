Palmeiras define inscritos da Libertadores e deixa fora o lateral Jean

São Paulo - O Palmeiras divulgou nesta terça-feira a lista de inscritos para a disputa da Copa Libertadores. O técnico Roger Machado escolheu 30 nomes do elenco profissional e deixou fora o lateral Jean, que se recupera de cirurgia no joelho direito e, pelo prazo estimado de recuperação, voltará a jogar pelo time apenas entre março e abril deste ano.

O treinador incluiu na lista jogadores que ficaram fora da inscrição no Campeonato Paulista. São os casos, por exemplo, do lateral Fabiano, do meia Hyoran, dos zagueiros Pedrão e Emerson Santos e, por último, do atacante Deyverson. O camisa 16 sofreu uma lesão na pré-temporada, com uma fissura no pé direito, e deve voltar a atuar em março. Já o lateral Diogo Barbosa, que se recupera de problema no tornozelo, está inscrito.

Como a numeração só deve ir até 30, o clube precisou fazer adaptações. O goleiro Jailson trocou a 42, utilizada no Campeonato Paulista, e vai vestir a camisa 22. O zagueiro Thiago Martins deixou de lado a 31 e vestirá a 23. Os dois, inclusive, devem ser titulares na estreia, contra o Junior Barranquilla, na quinta-feira, na Colômbia.

Com lesão no tornozelo direito, o atacante Artur foi um dos cortados da lista do Palmeiras. A listagem é apenas para a fase de grupos. Para o mata-mata, o clube poderá realizar algumas trocas.

Confira a lista de inscritos do Palmeiras:

1 - Fernando Prass

2 - Marcos Rocha

3 - Edu Dracena

4 - Juninho

5 - Thiago Santos

6 - Diogo Barbosa

7 - Dudu

8 - Tchê Tchê

9 - Borja

10 - Moisés

11 - Keno

12 - Mayke

13 - Luan

14 - Gustavo Scarpa

15 - Michel Bastos

16 - Deyverson

17 - Fabiano

18 - Guerra

19 - Bruno Henrique

20 - Lucas Lima

21 - Weverton

22 - Jailson

23 - Thiago Martins

24 - Emerson Santos

25 - Antônio Carlos

26 - Victor Luis

27 - Pedrão

28 - Hyoran

29 - Willian

30 - Felipe Melo

Edição: Lívia Nadjanara

