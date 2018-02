Pelo título, Penarol e Fast decidem o 1º turno do Amazonense

Manaus - No duelo entre interior e capital, Penarol e Fast Clube jogam a grande final do primeiro turno, do Campeonato Amazonense da Série A. O jogo decisivo será nesta quarta-feira (28), às 15h30, no Estádio Floro de Mendonça, na cidade de Itacoatiara (a 176 km de capital). Com a melhor campanha na primeira fase da competição, o Leão da Velha Serpa garantiu a decisão em casa. Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, a definição do título será na cobrança de pênaltis.

O Penarol na fase classificatória venceu o Tricolor de Aço por 2 a 0, com gols de Branco e Charles, pela segunda rodada, no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste de Manaus. O vencedor do turno garante pelo menos uma vaga no Brasileiro da Série D e na Copa do Brasil de 2019, além da participação na Copa Verde - se for vice na fase preliminar.

O Leão da Velha Serpa aponta como grande favorito, pois é a única equipe invicta e joga em seus domínios. O time tem o ataque mais positivo com 11 gols marcados e conta com a participação de dois vice-artilheiros do Barezão, Branco e Raílson, ambos com quatro tentos.

Sem saber o que é perder no estadual, o treinador do Penarol, Carlos Tozzi, já foi campeão com o Nacional em 2009 e da divisão de acesso. Para ele, será uma partida difícil, mas o grupo está confiante e sabe do seu potencial para alcançar os objetivos.

“Estamos focados na partida. Vamos entrar em campo sabendo que vai ser uma partida muito dura. O time do Fast é um time bom, tem um bom treinador e que conhece bem o Campeonato Amazonense. Espero que seja uma partida limpa e aproveito para conclamar nossa torcida para comparecer no jogo. Ela será o nosso 12º jogador. Com certeza, será um 'jogaço' de bola e o Penarol tem tudo para ser campeão do turno”, finalizou.

Para o atacante Kitó, não há nada igual ao jogar uma final com o apoio da torcida. Ele disse que é uma vantagem, por isso o time construiu esse caminho favorável para decidir na cidade de Itacoatiara.

“Em casa sempre foi muito difícil ganhar do nosso time. Estamos bastante motivados e confiantes de fazermos um grande jogo. Acho que não somos favorito, mas considero que a nossa união um fator que poder fazer uma grande diferença dentro de campo”, citou.

Apesar da pré-temporada na Venezuela, com o time sendo criticado por alguns torcedores, o técnico do Fast, Paulo Morgado, reconhece que as condições deixam seu adversário em uma situação privilegiada. Segundo ele, o elenco para chegar na decisão teve que superar muitos obstáculos.

“Vamos a Itacoatiara para fazer um bom jogo. Sabemos que o Penarol é difícil, um bom time, por isso está na final. Acima de tudo, é complicado jogar em Itacoatiara porque é diferente da Arena. Eles têm a vantagem do público e da torcida. Podem dizer que o Penarol é o favorito, jogando em casa, com mais vitórias e pontos", reconheceu.

Sabendo que terá pela frente um adversário de qualidade e com uma campanha que merecer chegar na decisão, o goleiro Labila tem consciência que vai encontrar um ambiente totalmente a favor ao adversário na final.

“É um jogo difícil, a gente sabe que vai ser uma grande partida. Nós já jogamos contra eles no primeiro turno e perdemos. Hoje, nosso time é mais maduro, mais concentrado, mais formado, tem um padrão de jogo melhor. Quando duas equipes chegam na decisão, nada é fácil para ninguém”, frisou.

