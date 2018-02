Gatito Fernández diz que renovação de contrato com o Bota está próxima

Manaus - O goleiro Gatito Fernández afirmou nesta terça-feira que está próximo de acertar a renovação de contrato com o Botafogo. O jogador de 29 anos tem vínculo com o clube alvinegro até setembro, mas avisou que as conversas estão adiantadas.

"A renovação está próxima. Quero continuar no clube, estou feliz aqui. Fazendo bem as coisas aqui no clube estarei à disposição para a minha seleção também", disse. "Minha meta sempre foi jogar em um grande clube do Brasil e consegui isso aqui. Nunca pensei em sair do Botafogo, mesmo com algumas sondagens", prosseguiu.

Titular nas duas partidas sob o comando do técnico Alberto Valentim, o goleiro Gatito Fernández também comentou sobre a disputa de posição com Jefferson, o principal ídolo do clube dos últimos anos.

"Tenho que aproveitar as minhas oportunidades, coisa que não aproveitei no início do ano por conta das dores nas pernas. A disputa que temos aqui dentro do clube é muito saudável e a melhor maneira seria manter a regularidade que tive no ano passado", comentou o paraguaio.

O Botafogo tem a semana inteira para treinar e volta a campo no clássico contra o Flamengo, sábado, às 17 horas, no estádio do Engenhão, pela terceira rodada da Taça Rio. Para a partida, o time rubro-negro pode entrar com reservas por ter que atuar nesta quarta-feira, contra o River Plate, pela Libertadores.

"Acho que o resultado do Flamengo é com eles, não nos afeta. Queremos ganhar o clássico independentemente de quem esteja em campo. Para nós, para a nossa torcida. Temos que seguir vencendo para dar confiança ao elenco", finalizou.

