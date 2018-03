Fast vence Penarol e conquista primeiro turno do Amazonense

Manaus - Se não foi uma grande final do lado técnico, não faltou disposição para superar a alta temperatura, tanto de Penarol e Fast Clube. No final, o empate sem abertura de gols, levou a decisão do título para cobrança de pênaltis. O jogo foi realizado na tarde desta quarta-feira (28), no Estádio Floro de Mendonça, na cidade de Itacoatiara (a 176 km da capital).

Com resultado, na cobrança de pênaltis por 5 a 4, o Fast conquista o título do primeiro turno e garante pelo menos uma vaga na Copa do Brasil e Brasileiro da Serie D de 2019. O treinador do Fast Clube, Paulo Morgado, ficou feliz pelo resultado, quando todos não acreditam na equipe.

“Não tivemos boas exibições, é verdade, mas fizemos uma final fantástica com Penarol e fomos superiores ao nosso adversário, pela transição intensa, nos contra-ataques, na posse de bola, seria uma injustiça se perdêssemos nos pênaltis, aliás, já foi uma injustiça decidir nos pênaltis. O Penarol fez uma grande campanha e, por isso, chegou na final do primeiro turno”, explicou o treinador do Fast.

Depois da final da cobrança de pênaltis, poucos jogadores mostraram interesse em falar sobre o jogo. O atacante Branco, que saiu do jogo contundido, lamentou o resultado, mas afirmou que agora é pensar no returno.

“Nós trabalhamos intensamente durante dois meses, o mostramos nos jogos em Manaus e em casa, tínhamos que ganhar o primeiro turno. Tive o azar de me contundir, pênalti é loteria e tivemos a chance de fazer e ano fizemos. Agora é levantar a cabeça, porque tem jogo no final de semana do segundo turno”, lamentou.

Jogo

Sob um forte calor, jogando em casar e com apoio da torcida, o Penarol começou em cima. Aos três minutos, Branco recebe na grande área e vira o corpo para chutar em cima do goleiro Labila. O Fast deu o troco no ataque três minutos depois, com Ed Kleber que chutou e o sngoleiro defendeu. Na sequência, bola na área e Jamesson chuta em cima do zagueiro e quase marca.

A partida se mostrou muito igual com as duas equipes buscando o ataque, apesar da alta temperatura. Aos 14 minutos, o Tricolor de Aço ataca pela esquerda com Pimenta que ganha na velocidade e chuta em cima do goleiro.

Aos 33 minutos, o Fast assusta com chute de Rodrigo Marajó, mas o goleiro Raisce defende no canto esquerdo e evita o gol. Aos 38 minutos, o Leão da Velha Serpa perde seu goleador Branco, que sentiu uma contusão na coxa esquerda.

O segundo tempo começa decisivo para ambos os lados. Aos 10 minutos, Dinamite cruza para área, a zaga tira e na sobra Vitinho chuta por cima do gol. Aos 12 minutos, mais uma chance do Tricolor pela esquerda. Vitinho passa pelo zagueiro e chuta, o goleiro defende e no rebote Navarro toca e Raisce salva milagrosamente.

Aos 38 minutos, contra-ataque pela direita do Fast com Vitinho que cruza na grande área e Jhorman chega atrasado e perde o gol. Com desgaste do jogo, o Penarol teve Emerson e Thiago Brandão jogando no sacrifício, pois sentiram ambos o lado direito da perna.

Pênaltis

Na cobrança de pênaltis, o Fast abriu com Willian Saroa, mas depois Railson cobrou e empatou. O lateral direito Jamesson foi para cobrança pelo Tricolor de Aço e fez, 2 a 1. Pelo Leão da Velha Serpa, o zagueiro Thiago Brandão cobra rasteiro e empata, 2 a 2. A terceira cobra do Penarol foi do Fast com Labila que fez, 3 a 2. Pelo time da caaa, Gelvane bateu para fora e perdeu. Na quarta cobranças, Jhorman faz 4 a 2 para o Fast. Na quarta cobrança do Penarol, Marinelson faz, 4 a 3. Na última cobrança do Fast, jr Canhoto cobra e Raisce defende. Na última batida do Penarol, Ivanzinho cobra e empata, 4 a 4.

Nas convenças alternadas, Ed Kleber perdoe pra o Fast. Pelo Penarol, Leozinho chutou por cima do gol, 4 a 4. Na sequência pelo Fast, o zagueiro Carlinhos ROCHA cobra e faz, 5 a 4. Pelo Leão, Kito cobra e perde o penal.

Ficha técnica:

Jogo: Penarol (4) 0x0 (5) Fast Clube



Motivo: Campeonato Amazonense / 1 turno / Final



Local: Floro de Mendonça - Itacoatiara/AM



Horário: 15h30



Renda: R$ 25.510,00

Público pagante: 2.551

Árbitro: Carlos August

Árbitros assistentes:

Penarol: Raisce, Emerson, Ferrugem, Thiago Brandão, Gelvane, Ivanzinho, Jeferson, Leozinho, Railson, Branco (Marinelson) e Charles Chenko (Kito).

Tecnico: Carlos Tozzi

Fast Clube: Labila, Jamesson, Carlinhos Rocha, Júnior, Joel Clara, Navarro, Dinamite (Rene), Ed Kleber, Willian Saroa, Pimenta (Vitinho)e Rodrigo Marajó (Jhorman). Tecnico: Paulo Morgado.





