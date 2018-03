Prática do esporte em Manaus é discutida entre Prefeitura e Federações

Ao todo são 64 federações esportivas presentes no Amazonas | Foto: Mauro SmithSemjel

Manaus - Em busca de melhorias para o esporte local, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), convocou reunião, nesta quarta-feira (28), com representantes de Federações Esportivas do Estado para debater e criar condições para a prática do esporte de iniciação em Manaus. O encontro ocorreu no Parque Cidade da Criança, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Trabalhando para encontrar um ponto em que o poder público possa atender as demandas das federações para que desenvolvam trabalhos que revelem talentos no esporte amazonense, o secretário de Esporte e Lazer, João Luiz, convocou o encontro como forma de dialogar com àqueles que lidam diariamente com projetos sociais esportivos.

"Essa reunião tem como foco maior aprender com eles e aproximar as federações da Prefeitura de Manaus, pois estando mais perto podemos perceber suas dificuldades e assim os ajudar. É essa a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto e vamos atendê-la para o melhor desenvolvimento do esporte e revelação de talentos no nosso Estado", ressaltou.

Apenas 12 delas delegações estão legalizadas no Amazonas | Foto: Mauro SmithSemjel

Para o presidente da Federação Paraolímpica de Esporte (Fepam) Getúlio Filho, 48, a iniciativa da prefeitura em ajudar o esporte o deixa contente. "Eu fico imensamente feliz, pois estamos tendo oportunidade em falar e propor melhorias em todas as modalidades e isso é muito gratificante", afirmou.

Segundo o presidente da Federação Amazonense de Luta Livre Submission (Fasub), Antônio Aleixo, 42, saber que as federações estão sendo ouvidas pelo poder público o faz acreditar ainda mais no futuro do esporte. "Está reunião tenho certeza que vai trazer benefício ao esporte amazonense e poder ouvir do secretário novas ideias e planos para o futuro me faz acreditar ainda mais no esporte", frisou.

Ao todo são 64 federações esportivas presentes no Amazonas e apenas 12 delas estão legalizadas.

