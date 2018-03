João Paulo diz que Bota chega mais confiante para revanche contra Fla

Manaus - O Botafogo chega embalado para o clássico contra o Flamengo no sábado, às 17h, no estádio do Engenhão, pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A confiança, segundo o capitão João Paulo, é maior do que quando o time foi derrotado para o rival por 3 a 1 na semifinal da Taça Guanabara e acabou eliminado desta fase do Estadual.

"Acho que estamos vindo de uma crescente nesses dois últimos jogos e claro que um clássico é um jogo muito mais nervoso e difícil. Desde a chegada do Alberto (Valentim) a equipe cresceu. É um time diferente daquele primeiro jogo. A confiança está bem melhor e vamos tentar sempre colocar tudo em prática", comentou o volante, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

No outro duelo contra o Flamengo, além de ser eliminado do primeiro turno, o time alvinegro teve a demissão do técnico Felipe Conceição. O novo treinador, Alberto Valentim, assumiu a equipe faz duas partidas e conseguiu duas vitórias.

"O Alberto diz que o jogo começa no treinamento. Nosso foco e concentração têm que ser os mesmos no jogo e no treino. Nos dois últimos jogos, conseguimos fazer um pouco disso e ainda temos muito o que evoluir. O principal é a nossa concentração durante a semana para entrarmos para ganhar o jogo", comentou João Paulo

O volante recebeu a braçadeira de capitão com a chegada de Valentim, mas rejeitou a denominação de líder do Botafogo. "É uma função nova. Me considero um dos líderes do grupo, aqui não temos vaidade quanto a isso", disse.

"Vários jogadores falam em campo e o capitão acaba tendo uma formalidade maior para falar com o árbitro. Sou um cara que cobra muito mais dentro de campo do que fora. Quem me conhece sabe que eu sou um cara sério", finalizou.

