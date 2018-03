Brasil e Argentina caem no mesmo grupo no Sul-Americano Feminino

Manaus - A Conmebol sorteou nesta quinta-feira os grupos do Campeonato Sul-Americano Feminino de Futebol e determinou que a seleção brasileira vai enfrentar a Argentina logo na primeira fase da competição, que será disputada em abril no Chile.

Brasil e Argentina são as únicas seleções que já venceram o torneio feminino de futebol da América do Sul. Mas só a equipe dirigida por Vadão foi cabeça de chave no sorteio, pois o outro time na mesma condição era o Chile, anfitrião da competição.

Além da Argentina, o sorteio também determinou que o Brasil vai encarar o Equador, a Venezuela e a Bolívia no Grupo B do Sul-Americano. Já a chave A será composta por Chile, Colômbia, Paraguai, Uruguai e Peru.

Os dois primeiros colocados de cada chave vão avançar para a segunda fase do Sul-Americano, que será disputada em um quadrangular, com todos os times se enfrentando. O campeão estará classificado para o Mundial de 2019 e a Olimpíada de 2020. O vice também vai assegurar presença no Mundial e disputará uma repescagem pela vaga olímpica. Já o terceiro colocado participará de uma repescagem para o Mundial.

A seleção brasileira é a atual campeã e venceu seis das sete edições realizadas do Sul-Americano. O torneio de 2018 está agendado para o período de 4 a 22 de abril no Chile, nas cidades de La Serena, Ovalle e Coquimbo.

