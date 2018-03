Campeonato Brasileiro de SUP será realizado pela 1ª vez em Manaus

Manaus - A capital vem ganhando destaque no incentivo às práticas de Stand Up Paddle (SUP). Após ser a primeira cidade do Brasil a oferecer aulas de SUP gratuita para crianças, por meio do Programa Segundo Tempo, a cidade irá receber agora pela primeira vez na região Norte do país a maior etapa do Campeonato Brasileiro de SUP.

Com previsão para ocorrer nos dias 11 e/ou 12 de agosto, o "Super SUP Brasil – Amazon Race Extreme" será realizado pela primeira vez na capital amazonense e pretende reunir mais de 200 atletas de todas as regiões do país. A largada será dada na Praia do Japonês, em Iranduba, com chegada à Praia da Ponta Negra, totalizando, assim, 30 quilômetros de percurso, o maior entre todas as etapas do campeonato brasileiro da modalidade.

Amazon Race Extreme será realizado pela primeira vez na capital amazonense e pretende reunir mais de 200 atletas de todas as regiões do país. | Foto: Arquivo/ Semcom

Leia também: Prática do esporte em Manaus é discutida entre Prefeitura e Federações

“Estamos aqui para fomentar o esporte e assim revelar novos atletas para esta modalidade que tem tudo a ver com a nossa região. Por tanto nós da Semjel e a Prefeitura de Manaus, em geral, estamos trabalhando em conjunto com a Federação de SUP do Amazonas para que a gente traga esse evento nacional pela primeira vez para a nossa cidade”, destacou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Luiz.

Além das categorias profissionais, o evento destinará uma categoria amadora para crianças como forma de incentivar a prática do esporte e assim revelar novos talentos. As inscrições serão realizadas no site da Confederação Brasileira de Stand Up Paddle (Cbsup) com valores e período de venda a serem confirmados. A premiação será também a maior dentre as etapas do brasileiro, serão R$ 25 mil distribuídos entre os primeiros colocados de cada categoria.

O presidente da Federação de SUP do Amazonas (Fesupam) e coordenador do Projeto ‘SUPerar’, Pablo Casado afirma que o potencial de tornar crianças da cidade campeãs da modalidade é relevante. “Nós somos banhados pelo maior rio do mundo e na nossa região quem é que não sabe remar? É uma coisa que já vem na nossa cultura, a gente aprende desde pequeno. Então, o nosso potencial de tornar alguém campeão olímpico é enorme”, ressaltou.

Ainda de acordo com Pablo é provável que o SUP seja inserido na Olimpíada de 2024, em Paris, na França.

Pioneirismo

Manaus foi a primeira cidade do Brasil a inserir aulas de SUP para crianças da rede municipal de ensino de área ribeirinha, por meio do Programa Segundo Tempo, do Governo Federal, que em Manaus é mantido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Semjel.

Com mais de 130 crianças inscritas as aulas são realizadas em parceria com o Projeto ‘SUPerar”, no flutuante Tribal SUP, localizado na Praia Dourada, Tarumã, zona Oeste.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:



Prática do esporte em Manaus é discutida entre Prefeitura e Federações

Brasil e Argentina caem no mesmo grupo no Sul-Americano Feminino

Armadilha: conheça alimentos que parecem saudáveis mas não são