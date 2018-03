Anderson Silva realiza seminário sobre lutas em Manaus

O evento será aberto e acontecerá na praça de eventos do centro de compras, localizado no primeiro piso (L1) | Foto: Divulgação

Manaus - O lutador Anderson Silva, o “Spider”, estará no dia 15, das 18h às 21h, no Shopping Ponta Negra ministrando um seminário prático para 100 convidados. Pela primeira vez na capital amazonense, o ex-campeão do UFC irá compartilhar suas experiências em mais de 20 anos de modalidade. O evento será aberto e acontecerá na praça de eventos do centro de compras, localizado no primeiro piso (L1). É uma oportunidade para os fãs amazonenses conhecerem de perto o maior lutador de MMA do Brasil.



O superintendente do Shopping Ponta Negra, Magno Duarte, revela que o shopping sediará também a pesagem dos atletas que participarão do Jaguar Combat, evento que tem tudo para se tornar um dos principais da modalidade no Norte, e que acontecerá no dia 16, na Arena Amadeu Teixeira.

“O evento é, sem dúvida, um marco tanto para os fãs e amantes das lutas quanto para nós, pois retrata um novo momento que o Shopping Ponta Negra está vivendo, com a chegada de grandes novidades que traremos para o público do centro de compras ao longo deste ano”, destaca Duarte.

Além disso, o Shopping Ponta Negra também receberá o lançamento do livro MMA – Além de Uma Paixão, do comentarista Carlão Barreto. A obra retrata os bastidores do esporte que mais cresce no mundo. Os tempos iniciais, a profissionalização e o desenvolvimento dos atletas para a multiplicidade exigida pelo MMA. Ex-lutador profissional e um dos pioneiros do antigo "Vale-Tudo", Carlão também conta sua trajetória ligada ao esporte.

