Projeto Atletas com Cristo inaugura espaços de jiu-jítsu e ballet

Manaus - Com um ano de atividades no atendimento de crianças, jovens e adolescentes, o Projeto “Atletas com Cristo” entra em uma nova fase e inaugura sua escola de jiu-jítsu e ballet, localizada na rua Marginal, bairro Monte das Oliveiras e na avenida Curaçao, no Nova Cidade, na Zona Norte da cidade. A solenidade será realizada, na tarde desta sexta-feira (2), ambos simultaneamente a partir das 15h.

Com um total de 60 alunos, divididos nas duas modalidades, o projeto com nome anterior de “Atletas de Cristo”, já desenvolve suas atividades há 17 anos, mas sempre nas categorias básicas do futebol amazonense. O projeto conta com filiais em 14 municípios no interior do Estado.

Os cursos serão oferecidos de forma gratuita e duas vezes na semana. Os novos espaços esportivos vão reunir 30 crianças no jiu-jítsu, na faixa etária de 7 a 17 anos, das 18h às 20h30, com professor Miqueias Silva. As aulas acontecerão na quadra da Congregação Presbiteriana do Monte das Oliveiras. Já o ballet, será na Escola de Dança Adágio, beneficiando crianças de 6 a 14 anos, com a professora Micaele Pereira, graduada pela UEA.

De acordo com coordenador do Atletas com Cristo, Lúcio da Silva, houve a necessidade de realizar atividades em outros esportes, o que aumenta as ações e atendimento do público jovem para tirar de qualquer vulnerabilidade do cotidiano.

“É muita carência no Amazonas e não tem um projeto social, que resgate as crianças, um trabalho familiar de tirar a droga. Por exemplo, o governo gasta R$ 5 mil com presos. Vamos trabalhar com a garotada para serem pessoas de bem. Estamos trabalhando na raiz do mal e pretendemos firmar uma parceria com as secretarias de esporte do estado e prefeitura”, disse, mas ressaltou a importância dos responsáveis na inauguração.

“Os pais dos alunos vão participar da inauguração com seus filhos, isso é muito importante, mas acima de tudo que eles possam fazer deste contexto. Para realizar esse trabalho, temos um total de seis patrocinadores. A igreja Presbiteriana de Manaus ajuda muito com a mão de obra, salários de funcionários e na compra de material”, explicou.

Os interessados ainda podem fazer sua inscrição nas duas modalidades, basta levar a declaração de escolaridade, identidade, duas fotos 3x4 e comprovante de residência, nos no horário e local das aulas de jiu-jítsu e ballet.

