Vasco tenta tirar invencibilidade do Boa Vista neste domingo

Manaus - O Vasco vai em busca de um feito inédito neste Campeonato Carioca no domingo, quando recebe o Boavista, às 19h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela terceira rodada da Taça Rio. Levando em conta a Taça Guanabara, no primeiro turno, o time cruzmaltino ainda não conseguiu duas vitórias seguidas.

Na última quinta-feira, o Vasco venceu o Macaé, por 2 a 1, de virada, em partida atrasada da primeira rodada por conta da sua participação na Copa Libertadores, e somou seus primeiros três pontos no Grupo B.

O gol da vitória foi marcado por Riascos aos 50 minutos do segundo tempo. A tarefa, porém, não será fácil. O Boavista foi vice-campeão da Taça Guanabara e é um dos líderes do Grupo A com 100% de aproveitamento nos dois jogos, portanto, com seis pontos

Sem muito tempo para treinar entre uma partida e outra, Zé Ricardo não deve fazer mudanças em relação ao time que iniciou diante do Macaé, apesar das substituições realizadas na etapa final surtirem efeito. Tanto que fizeram o Vasco chegar à virada como as entradas do meia Thiago Galhardo e do atacante Rildo.

Enquanto isso, diretoria e comissão técnica seguem em busca de reforços para o restante da temporada. A prioridade é a contratação de um meia porque Giovanni Augusto vai ficar longe dos gramados por seis semanas devido a uma lesão no joelho direito.

O adversário é a maior surpresa até agora no Campeonato Carioca. Após ser vice-campeão da Taça Guanabara, o Boavista defende os 100% de aproveitamento na Taça Rio e para isso o técnico Eduardo Allax vai manter a base que ganhou do Nova Iguaçu, por 2 a 1.

Os meias Fellype Gabriel e Erick Flores deixaram o campo no último final de semana lesionados e por isso não devem estar à disposição da comissão técnica. Marquinhos e Caio Cezar são as opções.

FICHA TÉCNICA

VASCO X BOAVISTA

VASCO - Martín Silva; Yago Pikachu, Paulão, Erazo e Henrique; Desábato, Wellington, Wagner e Evander; Paulinho e Andrés Ríos. Técnico: Zé Ricardo.

BOAVISTA - Rafael; Thiaguinho, Gustavo, Elivelton e Júlio César; Vitor Faíska, Willian Maranhão, Lucas, Marquinhos e Caio Cezar; Leandrão. Técnico: Eduardo Allax.

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

