Rio Negro vence Fast Clube na abertura do returno do Amazonense

Manaus - Na abertura do segundo turno do Campeonato Amazonense, o Rio Negro venceu o Fast Clube por 2 a 0, na tarde deste sábado (3), no Estádio Carlos Zamith, Zona Leste da cidade. A vitória do Galo da Praça da Saudade teve um gosto especial, pois nas semifinais da primeira fase, o time foi goleado por 4 a 1 pelo Fast e perdeu a chance de disputar a final.

Com o resultado, o Rio Negro conquistou seus primeiros pontos no grupo B, enquanto o Tricolor de Aço, campeão do primeiro turno, ficou com zero ponto. Pela segunda rodada, o Rio Negro enfrenta o Manaus FC, no próximo sábado (10), às 16h, no Estádio da Colina. Já o Fast encara o São Raimundo, no mesmo dia, às 15h, no Estádio Carlos Zamith.

Na outra partida da rodada, jogando em casa, o CDC Manicoré venceu o Nacional por 2 a 0, no Estádio Flávia Blante de Oliveira, o Bacurauzão, em Manicoré (a 332 km da capital). Para fechar a primeira rodada do returno, o Princesa do Solimões recebe o Penarol, às 20h, no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, na cidade de Manacapuru (a 68 km de Manaus).





Edição: Luís Henrique Oliveira





