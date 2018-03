Luto! Morre jogador Davide Astori, da seleção italiana e da Fiorentina

Zagueiro Davide Astori da Fiorentina morre repetinamente em Udine, na Itália | Foto: Getty Images

O zagueiro da Fiorentina Davide Astori foi encontrado morto em um hotel, em Udine, na Itália, onde estava reunido com a equipe para enfrentar a Udinese neste domingo, pelo Campeonato Italiano. Ele tinha 31 anos e havia se tornado pai há pouco mais de 15 dias.



Segundo informações do jornal Gazzetta dello Sport, Astori não apareceu para tomar o café da manhã com seus companheiros e, às 9h30, horário local, o massagista da Fiorentina subiu para procurá-lo. Após os médicos analisarem a situação, já deram o jogador como morto.

O corpo foi transportado para o hospital Santa Maria della Misericordia, em Udine, onde serão feitos exames preliminares. A autópsia, para decretar a verdadeira causa da morte, será realizada nesta segunda

Os atletas da "Viola" ficaram concentrados no hotel até por volta das 14h, quando saíram e se dirigiram para o aeroporto Ronchi dei Legionari para voltarem a Florença. Giancarlo Antognoni, dirigente da Fiorentina, permaneceu em Udine.

O último jogador a ver Astori com vida foi o goleiro Sportiello, por volta das 23h30.



Os diretores da equipe ligaram para os parentes para darem a notícia. Quando avisados do que aconteceu, os pais e a mulher do capitão viajaram para a cidade em que o zagueiro faleceu.

"A ideia é de que o jogador morreu por causas naturais, de uma parada cardiorrespiratória. É estranho que isso aconteça com um profissional monitorado e sem sinais prévios", afirmou o chefe da polícia de Udine, Antonio de Nicolo.

"A Fiorentina lamentavelmente é forçada a anunciar que o capitão Davide Astori faleceu por conta de uma doença repentina. Por toda a terrível e delicada situação, e acima de tudo por respeito à família, pedimos a sensibilidade de todos", escreveu em sua rede social a "Viola".

Astori, além da Fiorentina, jogou por Milan, onde foi revelado, Pizzighettone, Cremonese, Cagliari e Roma.

Ele tinha 14 apresentações pela seleção italiana e participou da Copa das Confederações de 2013.

Todas as partidas que estavam programadas para hoje foram adiadas, sem data confirmada.







