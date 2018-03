'Amazonas em Movimento' leva atividades à várias zonas de Manaus

Manaus - No segundo fim de semana do programa “Amazonas em Movimento”, ofereceu atividades físicas e recreativas para crianças e jovens em 12 escolas de Manaus e também na avenida Itaúba, na zona leste da cidade, onde a população contou ainda com atendimento de saúde realizado por profissionais do Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (Ctara).

Na escola Maria Rodrigues, no bairro Redenção, zona oeste, onde os professores Erivelton Melo e Itemar Pinheiro realizaram treinamento de futsal, a secretária da Sejel, Janaina Chagas agradeceu a participação dos adolescentes e ressaltou a importância do programa social voltado à prevenção da criminalidade em Manaus.

“O nosso foco é trazer para as quadras o maior número de crianças e jovens porque esse é um direito de vocês. O objetivo dessa ação integrada é ampliar cada vez mais esse programa, então convidem os amigos e as famílias de vocês, porque nós oferecemos além do esporte, cultura, turismo e educação. Obrigada pela presença de todos vocês”, comentou Janaina Chagas.

Aprovação - O estudante Davi Costa, de 18 anos, não é aluno da Maria Rodrigues, foi convidado por um amigo para participar da ação na escola e aprovou a iniciativa do governo. “Eu gostei bastante dessa ideia de abrir as escolas aos sábados para a prática esportiva, principalmente porque na maioria das vezes nós, alunos, não temos nada para fazer aos sábados. Mas agora podemos reunir os amigos para jogar uma bola em uma boa quadra e ainda sobre a orientação de profissionais. Somos gratos por isso”, completou Davi.

Nas escolas Pedro Câmara e Gilberto Mestrinho, localizadas nas zonas oeste e centro-sul de Manaus, mais de 1.200 alunos se divertiram com aulas de vôlei, futebol, futsal e também com queimada. “É muito importante trazer os alunos para participar dessas atividades, que tem como meta resgatar os estudantes que estão ociosos em casa ou na rua, esse trabalho social é muito importante. Nossos alunos amam esporte, então a maioria veio com a intenção de jogar vôlei, futsal e handebol e todos se divertiram bastante, assim como toda a comunidade”, comentou Rosa Alves, assessora de Educação Física do Distrito 4.

Itaúba – Na avenida Itaúba, zona leste, além de muito esporte, a comunidade também contou com os serviços oferecidos pelo Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia (Ctara), como aferição da pressão arterial, pesos, medidas e massagens. O Ctara atendeu mais 100 pessoas neste sábado. “Pra gente essa ação é muito importante e consegue envolver realmente toda a família. Hoje, eu aproveitei os serviços do Ctara e descobri que a minha pressão está ótima. Os profissionais foram muito atenciosos”, comentou a dona de casa, Raimundo Queiroz, de 38 anos.

