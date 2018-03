Com dúvidas, Manaus treina na Arena da Amazônia de olho no Rio Branco

Manaus - Na reta final da preparação para o primeiro confronto com Rio Branco-AC, pela segunda fase da Copa Verde, o Manaus realizou um treino técnico e tático, na tarde desta segunda-feira (5), na Arena da Amazônia, palco da partida. O jogo será na quarta-feira (7), às 20h30, com os jogadores usando todo campo, além de um trabalho físico especifico.

Depois da estreia pelo segundo turno, do Campeonato Amazonense, no final de semana, quando empatou com São Raimundo em 1 a 1, ficando na segunda colocação do grupo B, com um ponto, o Manaus encara o Estrelão como uma verdadeira decisão. Na primeira fase da Copa Verde, o time amazonense conseguiu eliminar o Clube do Remo e garantiu presença na segunda fase da competição.

Depois de trabalhar na função de auxiliar, Igor Cearense foi efetivado pela diretoria no comando da equipe, após a saída de Wladimir Araújo. Para garantir o resultado positivo diante do Rio Branco, ele precisa primeiro tirar uma dúvida que paira sobre a formação inicial. Segundo ele, o elenco tem qualidade.

“O grupo está bem montado, nós já tínhamos uma equipe pronta e sabemos a forma de jogar, mas eu fiquei feliz de ter essas dúvidas. Não trabalhamos com onze atletas, mas com um grupo. Para ser sincero eu tenho duas dúvidas, mas são boas, pois só vão ajudar. A equipe é praticamente a mesma, provavelmente uma dúvida entre o Cleitinho e Wander”, comentou.

Além desses jogadores, o treinador confessou que ainda tem outras incertezas com relação a contusões.

“O futebol hoje é versatilidade, nós já tivemos a ausência do Thiago Granja, que vem sentindo dores por conta de uma contusão, além da perda do Atila. Temos o Deurick e o Derlan também. São jogadores versáteis e quem ganha com isso é o treinador”, disse.

Novidade

Pela primeira vez em Manaus, válido pela segunda fase da Copa Verde, a CBF disponibiliza o equipamento de troca por três latinhas ou garrafas Pet por ingressos para a partida. O torcedor faz seu cadastro com CPF na máquina, deixa o material e troca por um voucher. Cada pessoa tem direito a quatro ingressos, sendo que o voucher pode ser trocados por ingressos na bilheteria da Arena da Amazônia, na qual terá um guichê especifico para atender o torcedor no dia do jogo.

