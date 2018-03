Manaus encara Rio Branco-AC pela segunda fase da Copa Verde

Manaus - Depois da saída de Wladimir Araújo, e um começo não muito bem pelo Campeonato Amazonense no segundo turno, o Manaus deixa um pouco de lado os problemas e o regional para focar no jogo com Rio Branco-AC. O jogo válido pela segunda fase da Copa Verde será realizado nesta quarta-feira (7), às 20h30, na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida de volta será no dia 18 de março, na Arena da Floresta, no Acre.

Na primeira fase, o Gavião do Norte enfrentou o Clube do Remo-PA. Depois de dois jogos, o time conseguiu sua classificação, quebrando um tabu que perdurava desde o início da competição. Nenhuma equipe amazonense havia vencido os paraenses até então.

Depois de perder a chance de disputar a final do primeiro turno e empatar na estreia do returno, o Manaus tem pela frente mais um desafio no cenário nacional. Agora, o adversário é o Rio Branco, uma das equipes tradicionais da região Norte, inclusive já disputou o Brasileiro da Série C.

Funcionário do clube, com passagem pelas categorias básicas como treinador e auxiliar, Igor Cearense, tem pela frente, nesse curto espaço de tempo, uma partida decisiva. Para ele, todo cuidado é pouco, pois é uma competição totalmente diferente do estadual.



“É um momento delicado. Tem que ligar o alerta, porque no futebol amazonense é uma forma de jogar mais aguerrida. As equipes marcam bem mais fortes. Na Copa Verde e Copa do Brasil, as equipes deixam jogar e temos que assimilar também a competição”, alertou.

Mesmo jogando em casa, ele admite que é uma partida arriscada, porém, demonstrou preocupação na performance do time nas duas competições em andamento.

“É um jogo perigoso, o adversário é forte nos seus domínios, mas vai jogar fora de casa. Temos que tirar algo de proveito para depois voltar para o Campeonato Amazonense mais ligado. Estamos um pouco abaixo, os atletas sabem, a comissão sabe que precisa melhorar também o rendimento dentro de campo dos atletas. Temos que achar uma forma melhor de jogar o amazonense, mas agora nosso pensamento está na Copa Verde. Vamos jogar por uma grande vitória”, disse.

Rio Branco

Passando por um momento difícil e de mudanças, depois da demissão do técnico Cristian de Souza, após a derrota para o Galvez por 3 a 1, pela semifinal do Campeonato Acreano, a diretoria do Rio Branco efetivou interinamente o preparador físico Jader de Andrade, para sequência da temporada.

O Estrelão desembarcou no final da manhã desta terça-feira (6), na capital amazonense. No final da tarde, o time realizou um treino no Centro de Treinamento (CT) Barbosa Filho, Zona Leste da cidade. Para Jader de Andrade, a partida é muito difícil em comparação a equipe titular.

“Nós temos alguns desfalques, jogadores lesionados. Vamos fazer algumas substituições, mas nada que mude a estratégia de jogo ou o modo de jogar, a forma de atuar em campo”, explicou.

