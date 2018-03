Putin bate bola com Infantino no Kremlin a cem dias do início da Copa

Manaus - O presidente russo, Vladimir Putin, demonstrou suas habilidades após bater bola no Kremlin com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em um vídeo promocional da entidade máxima do futebol divulgado nesta terça-feira, a cem dias do começo da Copa do Mundo da Rússia.

No vídeo, é possível ver inicialmente vários jogadores fazendo embaixadinhas com a bola enquanto uma contagem mostra os dias que faltam para o início da Copa. "Alguns já contam os dias para o início do maior espetáculo do planeta", aponta o vídeo promocional, do qual participam grandes astros do futebol como Maradona, Ronaldo, Carles Puyol, Diego Forlán e Carlos Valderrama, entre muitos outros.

A 100 dias da Copa, Tite sofre por ter meio time com problemas físicos

Depois disso, aparece Putin em um salão do Kremlin, onde bate bola com Infantino. O líder russo, que é conhecido por não ser um grande fã de futebol, também faz um passe de cabeça na gravação para lembrar que só faltam cem dias para a partida inicial da Copa, no 14 de junho, no estádio Luzhniki de Moscou.

Apesar da data próxima, das 12 arenas que serão utilizadas no Mundial, seis estádios ainda não estão prontos: Ecaterimburgo, Kaliningrado, Nizhny Novgorod, Volgogrado, Saransk e Samara.

