Sauber promove colombiana a piloto de testes na Fórmula 1

Manaus - Após ser contratada pela Sauber em 2017 como piloto de desenvolvimento, a colombiana Tatiana Calderón poderá ganhar suas primeiras chances na pista neste ano nesta terça-feira, a equipe suíça confirmou que ela foi promovido a piloto de testes para a temporada 2018.

A Sauber não confirmou que Calderón irá para a pista. Informou apenas que a corredora de 24 anos fará um trabalho mais completo nos simuladores e com os engenheiros tanto na fábrica quanto nos fins de semana dos GPs. Assim, deve auxiliar os pilotos titulares, o sueco Marcus Ericsson e o monegasco Charles Leclerc.

Como a Sauber não conta com outro piloto de testes ou reserva, Calderón tem grandes chances de pilotar neste ano pela primeira vez um carro de Fórmula 1 em treinos livres. "Esta colaboração vai me acrescentar ainda mais experiência, na sequência do meu papel como piloto de desenvolvimento. Espero continuar neste caminho junto com a equipe", disse a colombiana.

A piloto se formou no programa da Fórmula Indy, nos Estados Unidos, e, na Europa, já disputou provas na Fórmula 3 Europeia, na Fórmula 3 Britânica, na F3 e na GP3. Ela obteve pódios e outras boas colocações nestas categorias de formação. Em 2018, seguirá competindo na GP3, ao mesmo tempo em que atuará como piloto de testes da Sauber.

"Eu aumentei e desenvolvi consideravelmente as minhas habilidades de pilotagem neste último ano e estou convencida de que continuarei fazendo o mesmo neste ano", disse a colombiana, que tem o apoio da Equipe Telmex, time de formação da empresa mexicana que patrocina a Sauber.

