Fiscal da SMTU vence campeonato Manaus Open de Jiu Jitsu

Manaus - Mais uma vez, o fiscal Rafael Ferreira, da SMTU, popularmente conhecido como “Cachorrão”, aumenta sua coleção de medalhas, demonstrando o talento e a representatividade que possui no jiu jitsu Amazonense. Desta vez, os combates aconteceram no campeonato Manaus Open, que aconteceu no último sábado (3/3), no ginásio Bergão, no São Jorge, onde conquistou as medalhas de ouro nas categorias Master 2 Pesadíssimo, Absoluto e Sem Kimono Profissional, numa tarde de muita luta e adrenalina.

Há dez anos na fiscalização do transporte da SMTU, Cachorrão recebe o apoio da Prefeitura em eventos que participa fora do Amazonas e já se prepara para o Campeonato Amazonense que acontece em abril, na Arena Amadeu Teixeira.

“Temos que ter muita dedicação e força de vontade, pois o nosso clima não ajuda a acaba que desgastar a gente, além do fato de o ginásio ser muito quente. Tem que ter garra, treino e cuidado com a alimentação”, disse o atleta.

O jiu jitsu deriva da arte marcial japonesa e utiliza como principais técnicas golpes de alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar um oponente.





