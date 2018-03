Manaus empata nos minutos finais em jogo contra o Rio Branco-AC

Manaus - Dois empates em dois jogos. Esse é o retrospecto do técnico Igor Cearense à frente do Manaus FC, que, na noite desta quarta-feira (7), deixou escapar uma vitória diante do Rio Branco-AC na Arena da Amazônia Vivaldo Lima aos 42 minutos do segundo tempo, pelas quartas de final da Copa Verde. O meia Hamilton abriu o placar para os donos da casa, enquanto Mateus Nego deixou tudo igual para os acreanos.



Pior para o Gavião do Norte, que agora terá a difícil missão de conquistar uma vitória simples sobre o Estrelão em seus domínios, no dia 18, na Arena da Floresta, em Rio Branco. Empate a partir de dois gols também garante os amazonenses na semifinal da competição regional. Se a partida de volta terminar sem gols ou com triunfo alvirrubro, quem avança é o time da capital acreana.

Leia também: Bruno Henrique minimiza tropeços do Palmeiras: 'Oscilar é normal'

Agora, as equipes voltam suas atenções para seus respectivos estaduais. Pelo Campeonato Amazonense, o Manaus encara o Rio Negro, no sábado (10), às 15h, no Ismael Benigno – a Colina, pela segunda rodada do segundo turno. Um dia depois, o Rio Branco entra em campo pela primeira vez no returno do Acreano, diante do São Francisco, no Florestão, às 15h30.

Insatisfação

Visivelmente irritado com resultado ao fim da partida, o técnico do Manaus, Igor Cearense, lamentou a expulsão do volante Juninho minutos depois do Gavião ter aberto o placar. De acordo com ele, o time não conseguiu manter a mesma estratégia com um homem a menos dentro de campo.

“A equipe criou um volume de jogo no segundo tempo não muito bom. Não tem como ficar satisfeito com o 1 a 1, com o jogo que foi. Infelizmente, tivemos a perda de um atleta expulso e acabamos mudando o sistema e a forma de jogar. Copa Verde é isso mesmo, final de campeonato, tem que entrar ligado do início ao fim. Ainda não tem nada perdido”, disse o comandante do time amazonense.

Jogo de empate aconteceu pelas quartas de final da Copa Verde. | Foto: MÁRCIO MELO

Para o técnico interino do Rio Branco, Jader de Carvalho, o placar final foi favorável, já que o time leva a vantagem do empate sem gols para casa e terá a possibilidade de garantir a classificação às semifinais diante do seu torcedor.

“É um resultado para nós analisarmos e ver o que podemos melhorar mais ainda. Nós tivemos várias chances em campo. É um resultado que considero bom para nós. Vamos analisar a partida e verificar o que fizemos de errado e ver o que deu certo para aprimorar o lado positivo. O impotente é garantir nossa classificação jogando em casa”, finalizou o técnico do Estrelão.





Leia mais:

Túnel é encontrado em presídio com mais de 1,5 mil presos em Manaus

Estação espacial chinesa Tiangong-1 cairá na Terra nos próximos dias

'Justiceiro' mata suposta assaltante e bala atinge barriga de grávida