Júlio César celebra momento defensivo do Fluminense e exalta união

Manaus - O goleiro Júlio César apontou o lado positivo do empate por 0 a 0 do Fluminense diante do Vasco, quarta-feira, no Engenhão, pela Taça Rio. Se o ataque não funcionou e desperdiçou diversas chances, a defesa voltou a passar em branco. Nos últimos sete jogos, a equipe sofreu apenas dois gols.

"Passar por três clássicos sem sofrer gols nos ajuda muito, nos dá confiança, especialmente na parte defensiva. Contra o Flamengo o ataque funcionou bem, ontem (quarta) também tivemos muitas chances e isso vai nos trazendo uma consolidação. A equipe vai mostrando crescimento tanto na defesa, quanto no meio e no ataque", declarou.

Leia também: Fluminense reage após decepção, vence Volta Redonda e se mantém 100%

Apesar dos elogios, o próprio Júlio César apontou a necessidade de evolução para o Fluminense entrar na briga por títulos. "Ainda temos muito a crescer, estamos no início do ano, mas a palavra do momento é 'confiança'", considerou.

Se ainda está longe de ser brilhante, o Fluminense mostra-se bem superior ao time da Taça Guanabara. Para o goleiro, além da implementação de uma mudança tática proposta pelo técnico Abel Braga, a união do elenco foi fundamental neste crescimento. "Vejo uma união muito grande nesse grupo. Apesar das limitações, a gente tem se esforçado muito. Tenho falado que o nosso ponto chave é a união."

O Fluminense volta a campo domingo para encarar o Nova Iguaçu, no Maracanã. A escalação ainda é um mistério e Abel pode poupar algumas peças, pensando no confronto com o Avaí, quinta que vem, pela Copa do Brasil. Júlio César, porém, garantiu foco no duelo do fim de semana.

"Para nós, jogadores, hoje não tem como pensar no Avaí. Nosso foco tem que ser fundamentalmente no Nova Iguaçu. Até porque, dependendo dos resultados, a gente pode consolidar a classificação. Então, nosso foco tem que ser só no domingo. Passando o domingo, a gente pensa no próximo compromisso."





Leia mais:



Professores: Seduc abrirá vagas para Mestrado em parceria com Ufam

Caixa abre vagas de estágio para ensino médio, técnico e superior

Manaus vai ter feira de pescado permanente na semana da Páscoa