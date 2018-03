Flamengo anuncia renovação contratual do atacante Lincoln até 2023

Manaus - Grande promessa das categorias de base do Flamengo nos últimos anos, ao lado de Vinícius Junior, o atacante Lincoln acertou nesta sexta-feira a renovação contratual com o clube. O jogador de 17 anos prorrogou o antigo vínculo e assinou até dezembro de 2023.

Destaque da base flamenguista, Lincoln ganhou espaço entre os profissionais e passou a ter oportunidades no ano passado, mesmo com a pouca idade. Os detalhes do novo contrato não forem revelados, mas especula-se que a nova multa rescisória seja de 50 milhões de euros.

Leia também:CBF libera Vinícius Júnior e Lincoln e convoca dupla para sub-20

Este aumento na multa só foi possível graças a uma valorização salarial promovida pelo Flamengo. Se já acertou a venda de Vinícius Junior para o Real Madrid, o clube confia que Lincoln possa ser a próxima grande estrela no ataque rubro-negro e que também possa render milhões aos cofres no futuro.

Além do currículo vencedor na base do Flamengo, Lincoln também se destacou com a camisa da seleção brasileira, com os títulos do Sul-Americano Sub-17 em 2015 e 2017. Em sua curta trajetória como profissional, o jogador atuou em oito partidas e marcou um gol.

